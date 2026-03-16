40天4場確診！ 雲林禽流感疫情拉警報

雲林縣水林鄉一處養鵝場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所執行防疫處置。（圖由雲林縣府提供）

雲林水林鄉1處養鵝場今（16）日確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所接獲檢驗結果，依標準作業程序辦理防疫處置，撲殺場內883隻鵝。今年2月初至今40多天縣內已有4場確診H5N1禽流感，且今日確診場位在3月初確診案例場半徑1公里範圍內，疫情拉警報。

雲林縣動植物防疫所表示，3月13日接獲水林養鵝場通報，場內鵝隻有異常死亡情況，派員前往採樣、清點數量及管制鵝隻進出，16日農業部獸醫研究所確診H5N1亞型高病原性禽流感。

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據指出，該場原飼養1860隻，從發病到確診間大量死亡，今天撲殺883隻。防疫所指出，避免疫情擴大，針對場周邊半徑1公里範圍內15場加強監測，預計7至10天完成，另距離3公里有33場加強健康訪視。

今年氣候不穩定，溫差變化大，雲林從2月初至今已有4場確診H5N1禽流感，分別為2場養鵝場、2場養雞場，其中2月初確診的四湖養鵝場，因任意把死亡鵝隻棄置在魚塭旁，且未主動通報，縣府除開罰30萬元罰鍰，且撲殺1600多隻鵝也不補償。

防疫所所長廖培志表示，目前仍處於禽流感好發季節，氣候溫差變化較大，禽隻免疫力較容易受到影響，早期發現與即時通報是防堵疫情擴散的重要關鍵，呼籲養禽業者務必提高警覺，落實禽場生物安全管理，降低病毒入侵風險。

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