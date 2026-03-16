告別上閱讀課像「擠沙丁魚」！ 彰化6校圖書館翻新啟用

彰化縣長王惠美出席「書福悅讀」圖書館整建6校聯合啟用典禮，她強調，盼透過改善閱讀空間，培養學生閱讀習慣。（記者張聰秋攝）

過去不少學校圖書館空間狹小、書堆如山，學生進去上閱讀課更是擠得滿滿，現在情況大翻轉！彰化縣政府編列1200萬元，為6所國中小圖書館進行翻新，將老舊藏書室改造成充滿設計感的閱讀美空間。6校今天同步啟用，校園誕生美麗的閱讀新天地，學生們直言今後會更想來借書、看書。

這次整建學校包含陝西國小、永興國小、北斗國小、信義國中小、彰德國中及明倫國中，縣府每校補助200萬元。縣長王惠美表示，從2019年至今，縣府已砸下超過6550萬元，協助全縣33所學校翻轉圖書館，就是希望「再窮不能窮教育」，讓孩子愛上閱讀，遠離手機3C。

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改建後的圖書館各有特色，陝西國小打通2間教室，創立「水岸書苑」，不僅採光變好，座位也增加；永興國小設置「薈芳軒」親子繪本館，讓低年級小朋友與家長一起閱讀；北斗國小「B.D Library」走現代美學風格；信義國中小設計「芽潤館」與「花盈館」，象徵陪伴孩子成長；彰德國中將八卦山意象融入「香山森林」；明倫國中則結合美術班學生創作，讓閱讀空間多了藝術感。

陝西國小校長吳世宏感觸很深，他說，以前圖書館用了近30年，環境陰暗且書櫃太高，低年級小朋友根本拿不到書。整建後空間變寬敞，動線也重新規劃，現在一年級新生都能輕鬆取書，整班學生進來上課也沒問題。

陝西國小整建後的圖書館閱讀空間明亮寬敞，學生可在館內閱讀與學習，低年級小朋友坐著就能拿到書。（記者張聰秋攝）

陝西國小圖書館翻新，設置閱讀座位與書架，打造舒適閱讀環境。（記者張聰秋攝）

彰化縣秀水鄉陝西國小「水岸書苑」圖書館整建完成，今天啟用，閱讀空間升級。（記者張聰秋攝）

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