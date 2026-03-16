屏東家扶逆轉人生 2位受助兒長大成社工陪伴弱勢青年

資深社工師陳聰民（左二）、社工師陳彥瑾（右二）社工督導吳銀卿（左一）、主任黃朝宗（右一）（屏東家扶中心提供）

屏東家扶中心社工師陳彥瑾入圍南高屏地區社會工作專業人員「明日之星」個人獎，資深社工師陳聰民入圍「年度最佳方案獎」，兩人在幼年都曾因家庭困境接受屏東家扶經濟扶助，長大後投入社會工作回饋社會，優異的表現，讓助人的力量不斷的延續下去。

屏東家扶社工師陳彥瑾，投入社會工作僅一年多，服務超過65戶偏鄉家庭與100名以上兒少，不但交通距離遠、需要長時間奔波，並常在烈日、豪雨或強勁落山風中往返各地，親自走進家庭，確保每個需要幫助的家庭都不被遺漏，孩子感到害怕無助時常打電話向她求助，他耐心安撫孩子情緒，獲得信任。

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同樣入圍「年度最佳方案獎」的「青年自立釣竿方案—給你魚吃，不如教你如何釣魚」，是由資深社工師陳聰民承辦，陳聰民童年時家庭曾接受屏東家扶扶助，家中四兄弟中他與其中一位三胞胎手足都成為社工，他把自己的成長經驗轉化為陪伴弱勢青年的力量。

屏東家扶主任黃朝宗表示，社工的工作往往不在鎂光燈下，而是在偏遠道路上的奔波、深夜電話響起時的即時回應，以及一次次走進家庭的陪伴與關懷，從曾被幫助的孩子，到如今成為幫助他人的社工，兩人的故事也象徵著助人力量的傳承，未來屏東家扶將持續深耕偏鄉服務，陪伴更多孩子與青年走過困境，為他們的人生帶來更多希望與可能。

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