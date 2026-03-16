為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東家扶逆轉人生 2位受助兒長大成社工陪伴弱勢青年

    2026/03/16 15:56 記者葉永騫／屏東報導
    資深社工師陳聰民（左二）、社工師陳彥瑾（右二）社工督導吳銀卿（左一）、主任黃朝宗（右一）（屏東家扶中心提供）

    資深社工師陳聰民（左二）、社工師陳彥瑾（右二）社工督導吳銀卿（左一）、主任黃朝宗（右一）（屏東家扶中心提供）

    屏東家扶中心社工師陳彥瑾入圍南高屏地區社會工作專業人員「明日之星」個人獎，資深社工師陳聰民入圍「年度最佳方案獎」，兩人在幼年都曾因家庭困境接受屏東家扶經濟扶助，長大後投入社會工作回饋社會，優異的表現，讓助人的力量不斷的延續下去。

    屏東家扶社工師陳彥瑾，投入社會工作僅一年多，服務超過65戶偏鄉家庭與100名以上兒少，不但交通距離遠、需要長時間奔波，並常在烈日、豪雨或強勁落山風中往返各地，親自走進家庭，確保每個需要幫助的家庭都不被遺漏，孩子感到害怕無助時常打電話向她求助，他耐心安撫孩子情緒，獲得信任。

    同樣入圍「年度最佳方案獎」的「青年自立釣竿方案—給你魚吃，不如教你如何釣魚」，是由資深社工師陳聰民承辦，陳聰民童年時家庭曾接受屏東家扶扶助，家中四兄弟中他與其中一位三胞胎手足都成為社工，他把自己的成長經驗轉化為陪伴弱勢青年的力量。

    屏東家扶主任黃朝宗表示，社工的工作往往不在鎂光燈下，而是在偏遠道路上的奔波、深夜電話響起時的即時回應，以及一次次走進家庭的陪伴與關懷，從曾被幫助的孩子，到如今成為幫助他人的社工，兩人的故事也象徵著助人力量的傳承，未來屏東家扶將持續深耕偏鄉服務，陪伴更多孩子與青年走過困境，為他們的人生帶來更多希望與可能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播