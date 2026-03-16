日本朋友指名要買「肉嘿肉嘿」 真相曝光台網秒懂：小時候超愛吃

台灣伴手禮示意圖。（資料照）

注音符號與日文假名由於字型設計淵源，時常讓外國遊客產生美麗的誤會。近日有網友分享一段趣事，表示日本朋友想買台灣一款叫「肉嘿肉嘿」的餅乾當伴手禮，讓她瞬間聽得一頭霧水，直到看到實體包裝才恍然大悟，原來是指深受台灣人喜愛的牛奶餅乾。

該名網友14日在Threads發文指出，日本朋友來台灣旅遊，指名要買一款叫做「ろへろへ」（讀音：肉嘿肉嘿）的餅乾，讓她不禁滿頭問號，想說「這什麼東西好像沒聽過」，直到朋友在超市賣場找到實體，才發現對方心心念念的零嘴，其實就是許多台灣人童年記憶中的牛奶餅乾「ㄋㄟㄋㄟ補給站」。原來，注音符號中的「ㄋ」與日文的「ろ（ro）」、以及「ㄟ」與「へ（he）」字型確實神似，才導致日本朋友用日文讀音唸出了這串宛如神秘咒語的名稱。

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貼文曝光後引發熱議，不少網友分享類似經驗，「我小時候也一直以為那是ろへろへ」、「這個口味很接近北海道農業學校牛奶餅，只不過口感較硬，日本人會喜歡」、「日本人：我要買那個『肉嘿肉嘿』…台灣人：蛤？！」、「小時候超愛吃」。也有人舉例，就像台灣人小時候會把龍貓（トトロ）唸成「卜卜口」一樣。

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