冬季綠蠵龜成功孵化70隻稚龜 海保署揭示族群性別重要資訊

研究團隊進行卵窩挖掘調查。（海保署提供）

海洋保育署今（16）日表示，去年12月間記錄到編號TWOCA0605母綠蠵龜於小琉球蛤板灣上岸產卵，為冬季母龜第一窩卵，近日迎來70隻稚龜破殼而出，且陸續自行爬入大海。海保署強調，冬季產卵對評估海龜族群性別比例變化具有重要意義。

海保署指出，這隻母龜TWOCA0605曾於2023年2月首次登小琉球蛤板灣上岸產卵，當年單一產季共產下7窩卵，第一窩卵總數123顆，歷經73天孵化後，共成功孵化78隻稚龜，孵化率約63%。相隔不到3年，該母龜於去年12月16日再次回到同一沙灘上岸產卵。

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海保署表示，由於冬季氣溫較低，沙灘溫度相對下降，卵窩孵化時間亦較夏季明顯延長，該窩卵自產卵日起歷經約83天後稚龜陸續孵化，顯示環境溫度可能影響胚胎發育速度。該窩卵共計94顆，其中成功孵化70隻稚龜，孵化率約74%。

海保署進一步說明，海龜屬於「溫度依賴型性別決定」的物種，胚胎發育中期的溫度，會影響稚龜性別，一般而言較低溫度（約28度以下）較易孵化雄性，較高溫度（約31度以上）則偏向雌性，此次卵窩孵化期間平均溫度為25.2度，推估該窩孵化的稚龜很可能以雄性為主。海保署表示，在全球暖化趨勢下，海龜卵窩普遍較容易孵化出雌性個體，此次冬季低溫環境下產生雄性稚龜，對於瞭解與評估族群性別比例變化具有重要參考意義。

海保署指出，該母龜自2025年12月返回小琉球後，目前已完成7窩產卵，該母龜在產卵期間多停留於小琉球周邊海域，主要活動於水深約9至10公尺的珊瑚礁海域。

海保署表示，2025年蛤板灣共紀錄17窩卵窩，為當年度小琉球卵窩數量最多的產卵棲地。海保署呼籲，民眾前往沙灘活動時應避免踩踏卵窩或干擾海龜與稚龜活動，夜間減少於沙灘活動並避免使用強光照射，並共同維持沙灘清潔。

母龜回到小琉球蛤板灣上岸產卵。（海保署提供）

稚龜破殼而出，準備回到大海。（海保署提供）

稚龜破殼而出。（海保署提供）

研究團隊挖掘出龜殼紀錄。（海保署提供）

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