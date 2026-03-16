屏縣府尊重「陸蟹生態」優先港口吊橋改建暫緩 將凝聚地方共識

屏東縣政府召開專案討論會議，討論港口吊橋南岸陸蟹生態。（記者蔡宗憲攝）

備受關注的屏東滿州鄉「港口吊橋改建工程」，因無障礙設施規畫引發生態保育與觀光發展的爭議。屏東縣政府今召開專案討論會議，邀請學者、民間團體與地方居民面對面，縣議員潘芳泉、張榮志、滿州鄉代會主席古宗勳都到場關心，社區居民群起反對設置無障礙坡道；縣府強調，為尊重多元意見並守護恆春半島珍貴生態，決定即日起暫緩相關工程，待凝聚共識後再行動工。

港口吊橋改建起因於地方對設施老舊的期待，工程規劃希望行動不便者也能通行。然而，陸蟹專家李政璋等生態檢核委員及不少居民，經過多次會議都直指設置無障礙步道日間使用效率低、且將影響自然環境；社區理事長楊秀蘭及資深解說員古清芳等人昨也重申建議維持低度開發、不設置無障礙設施。

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屏縣府交旅處會議中展現審慎態度表示，港口吊橋是滿州重要的觀光與環境教育節點，希望在保護自然與推動永續旅遊間尋找平衡。針對取消坡道的意見，縣府予以尊重，並強調相關規畫始終以保護生態為首要前提。

李政璋強調，南岸核心是與溪流平行的狹長帶狀區域，無障礙坡道將長期佔據這塊帶狀區域，將造成不可逆的傷害，該區沒有交通需求，沒有必要擴大觀光範圍而去破壞，多次討論後，當地也認為無障礙坡道爭議很大且非必要，不應施作。

「尊重與審慎是目前唯一的態度。」縣府會後發布正式立場，決定全面暫停港口吊橋改建工程，強調未來將持續與各界溝通，針對環境永續、長輩親近自然的平權需求等面向進行研議。希望透過公私協力，達成自然與人類共好的雙贏局面。

屏東縣政府召開專案討論會議，討論港口吊橋南岸陸蟹生態。（記者蔡宗憲攝）

資深解說員古清芳（立者）等人昨也重申建議維持低度開發、不設置無障礙設施 。（記者蔡宗憲攝）

港口吊橋改建南岸，地方憂陸蟹生態受影響。（屏縣府提供）

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