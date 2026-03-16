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    首頁 > 生活

    造橋南瓜節暖身 龍昇國小學童龍昇湖畔種南瓜迎5月豐收

    2026/03/16 14:59 記者彭健禮／苗栗報導
    春暖花開之際，鄉公所今（16）日邀龍昇國小學童，在歷年活動打卡景點的龍昇湖畔，栽種下南瓜苗，期待五月長成豐收。（記者彭健禮攝）

    春暖花開之際，鄉公所今（16）日邀龍昇國小學童，在歷年活動打卡景點的龍昇湖畔，栽種下南瓜苗，期待五月長成豐收。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣造橋鄉辦理南瓜節已17年，使得南瓜成為鄉內特色農產之一。春暖花開之際，鄉公所今（16）日邀龍昇國小學童，在歷年活動打卡景點的龍昇湖畔，栽種下南瓜苗，期待五月長成豐收，為今年南瓜節暖身。

    造橋南瓜節自歷任鄉長張雙旺、黃純德、黃天貴等接續推動，使得南瓜成為鄉內特色農產之一， 從南瓜隧道、農特產品展售、農村景點串聯，也建立起地方品牌形象。現任鄉長徐連斌上任後整合地方資源、擴大舉辦，讓南瓜節持續發展，成為鄉內年度農業盛會。

    春暖花開，鄉公所邀龍昇國小師生及社區志工，在龍昇湖畔一種下南瓜種苗，期待五月長成豐收，副縣長邱俐俐、議員廖秀紅、農業處副處長蔡政新及地方代表、村長等人也參與。

    徐連斌表示，龍昇地區自然環境優美，土壤與氣候條件適合南瓜生長，今年更結合龍昇國小食農教育課程，讓學生親身參與種植過程，從產地到餐桌實際體驗農業，深化對土地與食物來源的認識。

    徐連斌並邀請民眾在南瓜成熟季節走訪苗栗造橋，賞南瓜景觀、品嚐在地南瓜料理，一同體驗「來苗栗、遊造橋，共賞金瓜好十八（好食吧）」的農村魅力。

    今年造橋南瓜節結合龍昇國小食農教育課程，讓學生親身參與種植過程，從產地到餐桌實際體驗農業，深化對土地與食物來源的認識。（記者彭健禮攝）

    今年造橋南瓜節結合龍昇國小食農教育課程，讓學生親身參與種植過程，從產地到餐桌實際體驗農業，深化對土地與食物來源的認識。（記者彭健禮攝）

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