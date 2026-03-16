統聯客運開進西螺轉運站直達北高 不必再到交流道等車

統聯客運3月16日進駐西螺轉運站。（西螺鎮公所提供）

國光客運去年9月全面停駛台南、高雄及屏東等國道，並結束雲林西螺轉運站經營，經過立委劉建國居間協調，統聯客運今（16）日與西螺鎮公所簽約進駐西螺轉運站，即日起每天有7班次停靠，民眾可搭乘前往台中中港轉運站、林口、三重、台北及桃園、高雄、屏東。

西螺鎮長廖秋萍表示，西螺沒有火車站，無論是平日上班族、學生通勤或假日返鄉人潮，客運需求都相當大，過去因部分客運未停靠轉運站，旅客常需到交流道周邊上下車，不僅動線不便，安全問題也令地方關切，鎮公所多年來持續向中央反映地方需求，希望提升公共運輸服務品質。

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劉建國指出，西螺位於國一交通樞紐位置，是雲林重要交通節點，過去不少國道客運班次僅停靠在交流道周邊，乘客需在路邊候車，不僅環境不佳，也存在交通安全疑慮，接獲西螺鎮長廖秋萍及地方鄉親反映後，他多次協調交通部公路局及客運業者，希望改善西螺公共運輸服務，終促成統聯客運「開進」位在市中心的西螺轉運站。

劉建國說，統聯客運今天起正式停靠西螺轉運站後，鄉親可就近到轉運站候車、搭車，候車環境與動線都更安全便利，未來會持續協助鎮公所向中央爭取相關經費，推動轉運站維護與優化計畫，進一步完善公共運輸服務。

西螺公所指出，統聯客運進駐西螺轉運站，要搭乘國道路線往台中中港轉運站、林口、三重、台北及高雄、屏東、桃園、台北的民眾，可在西螺轉運站候車，相關班次及時間可上統聯客運官網查詢。

經立委劉建國居間協調，西螺鎮公所與統聯客運簽約進駐西螺轉運站。（西螺鎮公所提供）

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