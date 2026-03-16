為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投焚化爐興建案再爆衝突 許淑華︰須用科學數據說話

    2026/03/16 14:58 記者張協昇／南投報導
    南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議時，地方動員數百人拉白布條抗議，要求停止環評。（記者張協昇攝）

    南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議時，地方動員數百人拉白布條抗議，要求停止環評。（記者張協昇攝）

    針對南投縣名間鄉焚化爐興建案，今（16日）召開二階環評範疇界定會議延伸會議時，抗爭民眾再度與警方爆發激烈衝突，縣長許淑華表示，南投縣是台灣本島唯一缺乏自主焚化設施的縣市，累積堆置垃圾已達近30萬噸，導致多處垃圾山惡臭四溢、黑煙瀰漫，嚴重影響環境與居民生活，民調顯示8成縣民贊成縣府盡速興建焚化爐。

    許淑華說，對於焚化場設置地點，近日彰化、雲林部分人士聯合抗議，地方鄉長與部分團體表達反對意見，縣府尊重不同聲音，但興建焚化爐必須用科學數據說話，而非單純反對，以台北市木柵焚化爐為例，該廠緊鄰文山包種茶區，至今茶葉生產仍正常運作，證明現代焚化爐技術在鄰近農業區域並非必然造成嚴重衝擊。

    許淑華說，過去3年多來，名間、草屯等地堆積的垃圾常發生自燃事件，最近南投市清潔隊回收場拆除床墊區火警，單次燃燒所釋放的黑煙量，對環境造成的衝擊遠大於焚化爐，顯示興建自主焚化設施的迫切性，縣府已展開科學評估與長期監測，預計需約1年時間蒐集完整數據，將據實向縣民及相關農產業說明焚化爐對人體健康與農業生產的實際影響，尋求鄉親支持興建焚化爐。

    南投縣長許淑華表示，興建焚化爐必須用科學數據說話，而非單純反對。（圖由南投縣政府提供）

    南投縣長許淑華表示，興建焚化爐必須用科學數據說話，而非單純反對。（圖由南投縣政府提供）

    南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議時，民眾撒茶葉抗議。（記者張協昇攝）

    南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議時，民眾撒茶葉抗議。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播