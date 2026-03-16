南投焚化爐興建案再爆衝突 許淑華︰須用科學數據說話

南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議時，地方動員數百人拉白布條抗議，要求停止環評。（記者張協昇攝）

針對南投縣名間鄉焚化爐興建案，今（16日）召開二階環評範疇界定會議延伸會議時，抗爭民眾再度與警方爆發激烈衝突，縣長許淑華表示，南投縣是台灣本島唯一缺乏自主焚化設施的縣市，累積堆置垃圾已達近30萬噸，導致多處垃圾山惡臭四溢、黑煙瀰漫，嚴重影響環境與居民生活，民調顯示8成縣民贊成縣府盡速興建焚化爐。

許淑華說，對於焚化場設置地點，近日彰化、雲林部分人士聯合抗議，地方鄉長與部分團體表達反對意見，縣府尊重不同聲音，但興建焚化爐必須用科學數據說話，而非單純反對，以台北市木柵焚化爐為例，該廠緊鄰文山包種茶區，至今茶葉生產仍正常運作，證明現代焚化爐技術在鄰近農業區域並非必然造成嚴重衝擊。

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許淑華說，過去3年多來，名間、草屯等地堆積的垃圾常發生自燃事件，最近南投市清潔隊回收場拆除床墊區火警，單次燃燒所釋放的黑煙量，對環境造成的衝擊遠大於焚化爐，顯示興建自主焚化設施的迫切性，縣府已展開科學評估與長期監測，預計需約1年時間蒐集完整數據，將據實向縣民及相關農產業說明焚化爐對人體健康與農業生產的實際影響，尋求鄉親支持興建焚化爐。

南投縣長許淑華表示，興建焚化爐必須用科學數據說話，而非單純反對。（圖由南投縣政府提供）

南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議時，民眾撒茶葉抗議。（記者張協昇攝）

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