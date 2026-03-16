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    首頁 > 生活

    戶外造勢不怕斷電 移動式光儲系統免費提供手機充電

    2026/03/16 14:48 記者楊金城／台南報導
    台式搖滾之夜演唱會有移動式太陽能光儲系統進駐，免費讓觀眾為手機充電。（雲嘉南管理處提供）

    台式搖滾之夜演唱會有移動式太陽能光儲系統進駐，免費讓觀眾為手機充電。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處14日舉辦「台式搖滾之夜」演唱會，吸引近5千人次參與，會場由晟大綠能提供移動式太陽能光儲系統，免費讓觀眾為手機充電，獲得很大的迴響，有助認識綠能光儲系統。

    晟大綠能董事長李威雄今天（16日）表示，演唱會人潮爆滿，雲嘉南管理處預先布置光儲系統，移動式小型光儲系統可用於戶外演唱會、廟會活動、展覽市集或競選造勢等大型戶外活動，具備高度機動性、低碳環保與多元應用等優勢，可取代傳統柴油發電機，降低噪音與碳排放，提升能源使用的環保形象，是未來發展的新趨勢。大型儲能場則用於強化電網韌性，穩定供電。

    雲嘉南管理處長徐振能表示，邀請晟大綠能提供移動式太陽能光儲系統，遊客可免費充電，更安排人員解說綠能科技與永續技術的多元應用，獲得好評。

    移動式太陽能光儲系統在去年丹娜絲造成台南濱海大停電事件中，也發揮功效，進駐七股提供臨時電力；李威雄說，移動式太陽能光儲系統是具可收折性的行動載具，第一代儲能5KW，第二代提高儲能到20KW，整合太陽光電與電池儲能的移動式微電網系統，最大特色是即插即用的機動化設計，只要將設備運送到指定地點展開太陽能模組，即可迅速形成一個獨立運作的小型微電網系統，提供穩定的電力供應。

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