虐狗事件延燒 彰化知名烘焙坊無端遭網霸凌業者說重話

伸港鄉永芳珍手工烘焙坊無端被捲入虐狗事件，業者出面澄清。（翻攝永芳珍臉書官網）

彰化市虐狗事件延燒！1隻1歲大的杜告母犬「健康」疑遭飼主用繩子瘋狂抽打，淒厲的叫聲被民眾PO上網，引發大批網友怒火，不料母犬事後離奇消失，日前有民眾在伸港找到1隻狗屍，愛狗人士認為就是「健康」的屍體，不料有網友將虐狗事件與伸港鄉永芳珍手工烘焙坊做連結，慘遭大批網友霸凌；業者今天公開聲明他們完全不認識飼主，也無養狗或虐狗，不實言論已造成店家傷害，他們將保留法律追訴權。

永芳珍業者指出，虐狗飼主在彰化市，而他們是在伸港鄉；起因是一位網友在AI上面不曉得怎麼問的，讓AI的答案連結到他們店家，就這樣被無辜牽連；他們嚴正聲明若網友能證明虐狗事件與永芳珍手工烘焙有任何關係，即日起停止營業，為了聲譽願意負責。而網友到Google刷一星負評，請問網友拿什麼負責；該造謠事件的網友，也已在粉專道歉，表示未能詳細查証，但傷害已然造成。

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今天有大批網友出面力挺店家指服務態度親切常常光顧，但從來沒有看過狗；還有網友怒稱留言者根本沒有去求證，還一副理所當然，支持店家提告；另有民眾說他們住在附近，從來沒有聽到狗叫聲，哪來的虐狗，鍵盤俠一大堆，發表文章都不用負責任的，只會帶風向。

網友霸凌店家事件引起警方重視，和美警分局伸港分駐所指出，有關「健康」案件已由動物防疫所及警方介入調查、偵辦不法事證，請網友保持理性與冷靜，勿有暴力或違法行為，如有違法違紀情事，將立即進行偵辦。

伸港鄉永芳珍手工烘焙坊無端被指與虐狗有關，網友向店家道歉。（業者提供）

伸港鄉永芳珍手工烘焙坊無端被指與虐狗有關，店家強調保留法律追訴權。（業者提供）

伸港鄉永芳珍手工烘焙坊公開澄清與虐狗案無關。（業者提供）

愛狗人士重金懸賞母犬「健康」下落。（資料照）

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