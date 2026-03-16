國際自由車環台賽桃園市站登場 123公里路線展現山海風光

「2026國際自由車環台賽─桃園市站」，賽事起點由「中壢青塘園」出發。（記者李容萍攝）

2026國際自由車環台公路大賽3月15日至19日進行，其中桃園市站今（16）日登場，由桃園市政府體育局主任秘書邱世源代表出席開幕典禮，歡迎來自各國的選手齊聚桃園，並準備特色伴手禮「大溪豆干、錢母包」，由台灣隊選手盧紹軒、葉軒佑代表受贈，希望選手帶著桃園市政府的心意在賽事中平安順利完賽。

今年國際自由車環台公路大賽於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，來自全球34個國家21支隊伍，共177位菁英選手競逐。

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比賽結果：單站冠軍:福斯-比利時樂透隊；個人總成績（黃衫）福斯-比利時樂透隊

沖刺搶分（綠衫）沃爾什-澳洲快取隊；登山王（紅點衫）留目夕陽-日本愛三隊；最佳亞洲（藍衫）小石祐馬-日本紀南隊。

邱世源表示，桃園市已連續16年與中華民國自由車協會共同辦理「2026國際自由車環台賽─桃園市站」，賽事起點由「中壢青塘園」出發，避開桃園市區交通衝擊較大的路段。車隊自中壢青塘園出發後，途經溪海蓮花園、竹圍漁港、許厝港溼地、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、石門水庫等特色景緻，全長約123.31公里，賽道兼具公路競速及登山爬坡，為環台賽最經典且關鍵的競賽路線。

競賽沿線分別由8個區公所里民及11所學校學生籌組加油團，發揮創意為各國選手熱情應援，中壢警分局一早調派員警站崗維持交通管制路線，以利賽事順利進行。此外，市府文化局舉辦攝影比賽，廣邀全台攝影愛好者用鏡頭捕捉賽事的精彩瞬間，紀錄選手破風前行的力與美，以及車隊穿梭於桃園山海地景間的壯麗瞬間。比賽總獎金高達19萬元，並有機會登上官方宣傳平台，向國內外分享桃園的多元魅力。

此賽事期間於年代新聞Youtube平台全程實況直播，讓每日精彩賽事及各站美景得以零秒差傳送予全台各地的廣大車迷，另收視涵蓋60幾個國家的歐洲體育台（Eurosport），也將以20種語言進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油，並將台灣之美行銷全球。除網路直播及電視轉播外，並可透過FB「Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」粉絲專頁及大會官方網站，獲得最即時的戰況報導等賽事資訊，邀請民眾一起為選手加油。

「2026國際自由車環台賽─桃園市站」，賽事起點由「中壢青塘園」出發。（記者李容萍攝）

桃園市政府體育局主任秘書邱世源（左1）致贈參賽隊職員本市特色「大溪豆干」、「錢母包」，由台灣隊選手盧紹軒、葉軒佑代表受贈。（記者李容萍攝）

桃園市政府體育局主任秘書邱世源（左1）致贈「桃茶寶盒」予前站3位優勝選手。（記者李容萍攝）

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