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    首頁 > 生活

    迎運河百年盛典 台南國際龍舟賽祭出破百萬獎金

    2026/03/16 14:29 記者王姝琇／台南報導
    2026台南市國際龍舟錦標賽祭出破百萬元總獎金。（台南市政府提供）

    2026台南市國際龍舟錦標賽祭出破百萬元總獎金。（台南市政府提供）

    2026台南市國際龍舟錦標賽將於6月17至21日在台南運河熱鬧登場，該賽事3月16日至4月17日開放報名。今年適逢台南運河百年慶，力邀全國好手組隊參賽，角逐最高30萬元獎金，在仲夏時節齊聚台南、同場競技。

    市長黃偉哲表示，今年賽事除延續精彩刺激的競賽外，周邊也規劃多元活動，包含台南在地美食、農特產品及文創市集等攤位展售，及文化展演與親子體適能闖關等體驗活動，打造結合運動、文化與觀光的端午嘉年華。為鼓勵大家共同參與歡慶運河百年，今年賽制進行優化調整，透過賽程規劃讓參賽隊伍即使在競賽過程中失利，仍有機會持續參與後續賽程。

    體育局長陳良乾表示，賽事分大型龍舟與小型龍舟。大型龍舟設有公開男子組、公開女子組、公開混合組、高中（職）男子組、高中（職）女子組、國中男子組、國中女子組、大專院校組、工商團體組（企業類與社團類）、公務機關組及國際友人組；小型龍舟則有公開男子組及公開女子組。其中大型龍舟公開組最高獎金達30萬元，整體賽事總獎金突破100萬元。

    此外，今年開放多元團體組隊報名，鼓勵公務機關、國軍、國營事業、企業、社團及各界團體共襄盛舉，還增設國際友人組，期望藉由龍舟賽促進國際體育交流，讓國內外朋友能親身體驗龍舟賽的熱血並在台南留下難忘的回憶。

    2026台南市國際龍舟錦標賽將於6月17至21日在台南運河熱鬧登場。（台南市政府提供）

    2026台南市國際龍舟錦標賽將於6月17至21日在台南運河熱鬧登場。（台南市政府提供）

    2026台南市國際龍舟錦標賽即日起開放報名。（台南市政府提供）

    2026台南市國際龍舟錦標賽即日起開放報名。（台南市政府提供）

    2026台南市國際龍舟錦標賽將於6月17至21日在台南運河熱鬧登場。（台南市政府提供）

    2026台南市國際龍舟錦標賽將於6月17至21日在台南運河熱鬧登場。（台南市政府提供）

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