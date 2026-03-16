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    首頁 > 生活

    抓寶啟蒙！興大學者發現3新種甲蟲 用寶可夢3神鳥命名

    2026/03/16 14:32 記者蘇孟娟／台中報導
    興大教師蕭昀結合寶可夢幫新昆種物種命名。（圖由興大提供）

    興大教師蕭昀結合寶可夢幫新昆種物種命名。（圖由興大提供）

    知名遊戲《寶可夢》（Pokémon）遊戲風靡全球，中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀童年時受到寶可夢啟蒙，對昆蟲產生濃厚興趣，投入昆蟲分類學研究，他在澳洲研究時發現3種新種稀有甲蟲，採寶可夢中的3種珍稀「神鳥」命名，將嚴謹的科學研究與流行文化連結，讓昆蟲種名不再有距離感。

    蕭昀這學期在興大開設「文化昆蟲學」課程，探討昆蟲與人類文化之間的關係，也分享他結合科學研究與流行文化結合，幫澳洲3種新種稀有甲蟲命名，讓原本較為冷門的昆蟲分類研究意外受到關注的經驗。

    蕭昀說，他從小喜歡捕捉昆蟲，寶可夢遊戲讓他對昆蟲世界產生更深的興趣，間接影響了他日後投入昆蟲分類與生物多樣性研究；前往澳洲國立大學攻讀博士期間，在「澳洲國家昆蟲標本館」研究赤翅蟲甲蟲時，發現3個採集20餘年、卻未曾被科學界記錄的新物種，經與美國東新墨西哥大學（Eastern New Mexico University）昆蟲學家Darren Pollock教授合作，確認均是未發表新種。

    3種澳洲甲蟲因體型僅5毫米發現不易且極為稀有，蕭昀想到《寶可夢》中稀有的「神鳥」急凍鳥、火焰鳥、閃電鳥，決定引3神鳥為其命名，研究團隊2021年正式發表這項發現；因結合膾炙人口的寶可夢幫新種昆蟲命名，讓冷門的昆蟲分類研究意外受到關注，成功讓3種甲蟲登上國際新聞版面。

    蕭昀說，全球每年約有6000種昆蟲被新發現並命名，因學名太學術，多數研究往往不為人知，以寶可夢角色命名新物種，將科學與流行文化結合，意外讓更多人關注昆蟲分類學，也讓科學研究更容易被社會理解。

    蕭昀受寶可夢啟蒙昆蟲研究興趣。（圖由興大提供）

    蕭昀受寶可夢啟蒙昆蟲研究興趣。（圖由興大提供）

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