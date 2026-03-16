今年公費留學名額公布 教育部試辦新考選方式

教育部公布今年公費留學名額並試辦新考選方式。（記者林曉雲翻攝官網）

教育部今（16）日公布今（2026）年公費留學考試名額與新考選方式，今年預計錄取共201名公費生，並首度試辦5大信賴產業學門「先書面審查、後面試」的新制，未來將逐步取代傳統筆試制度。教育部表示，隨著國際獎學金與博士班招生多採書面審查模式，公費留學考試也將與國際制度接軌，預計明年起全面改為書面審查與面試方式。

教育部國際司科長林曉瑩表示，今年公費留學預計錄取201名，包括一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名，另考量國際高教趨勢，博士班申請多以研究計畫與學術背景為主要評量，因此今年先在部分學門試辦「先書面審查、後面試」新制，未來將全面推動。

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林曉瑩說明，試辦新制主要鎖定國家發展重點的5大信賴產業學門，包括電資學群與工程學群相關領域。電資學群包含人工智慧、資通訊技術與應用、網路通訊、資通訊安全及新興半導體等5個學門，共提供40個名額；工程學群則包含材料科技、先進製造技術、能源工程、核子工程、造船工程、航太工程及飛行器定位與導控等7個學門，共提供21個名額，兩類合計61個名額。

教育部同時提高5大信賴產業學門公費留學生的補助額度，學費補助由現行3年9萬美元提高至12萬美元，生活費則依留學國家或地區不同，最高可達每年3萬美元，希望吸引優秀學生赴國外頂尖大學攻讀博士學位，未來回國投入關鍵產業發展。

考試期程方面，今年公費留學考試預計於6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月3日舉行筆試，12月5日及6日辦理面試。教育部提醒，有意報考者可留意各項重要日程並及早準備。

此外，為蒐集各界意見，國家教育研究院將於3月16日至4月15日線上公開徵詢「公費留學新制書面審查與面試」相關建議，並於5月12日在國教院台北院區舉行實體公聽會。教育部表示，希望透過多元管道廣納各界意見，使公費留學考試制度更完善，並培育更多具國際視野與專業能力的人才。

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