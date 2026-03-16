護照準備好？明年燈會在「苗栗國」 鍾東錦：無論哪一派都免簽

台灣燈會舉辦接燈儀式，由嘉義縣長翁章梁（右2）交棒給苗栗縣長鍾東錦（左2）。（資料照，記者林宜樟攝）

在嘉義縣舉辦的2026台灣燈會昨（15）晚圓滿落幕，展期13天共吸引上千萬觀展人次，創造230億元以上觀光產值。明年燈會將移師苗栗縣舉辦，不少網友引用網路梗笑稱屆時將是第一次「出國」看燈會。苗栗縣長鍾東錦今日對此幽默回應，強調不管是台灣派還是中華民國派，來到苗栗旅行的朋友「終身全面免簽！」

鍾東錦昨（15）日在臉書發文大讚嘉義燈會，不僅創造滿滿話題性，行銷手段更是強大。他提到，嘉義縣政府特別請來《瑪利歐》本人擔任現場嘉賓，讓親子遊客瘋狂打卡，坦言這份超強行銷讓他「頭殼抱著燒」，感覺明年接棒主辦壓力極大。但他隨即表示，「我們不會放棄努力，2027燈會在苗栗，請給我們機會，一定竭盡全力！」

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針對網路上熱議的「苗栗國」出國梗，鍾東錦今日再度發文大方回應，稱有鑒於網友都說2027是第一次出國看燈會，「我們宣布，不管是台灣派還是中華民國派，來到苗栗旅行的朋友，終身全面免簽！」

貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言表示，「歡迎來苗栗看燈會發護照！護照內還有抽獎qrcode更棒」、「發個苗栗專屬護照，集章開始」、「台苗友好！」、「消費有退稅嗎?」、「歡迎光臨苗栗國」、「請問縣長可以與台灣的外交部申請台灣到苗栗國的出國抽獎資格嗎？」

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