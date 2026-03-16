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    首頁 > 生活

    百年佛寺藏「神秘用途」？台北人震驚：現在才知道

    2026/03/16 14:43 即時新聞／綜合報導
    台北市善導寺外觀。（資料照）

    台北市善導寺外觀。（資料照）

    擁有百年歷史的佛教寺院「善導寺」不僅是台北市區的重要地標，也是淨土宗在台灣的重要弘法中心，鄰近捷運藍線精華地段。然而，近日有網友分享，這座歷史悠久的佛寺竟然有提供納骨服務，讓不少通勤族及民眾驚呼：「現在才知道！」

    一名網友在Threads 發文調侃，善導寺應該是台灣地價最高的靈骨塔，笑稱「死後住這裡應該很讚，車流吵死人」。貼文一出隨即引發熱烈討論，許多網友紛紛留言表示：「我一直以為這裡是一個廟，對不起我無知」、「到現在才知道善導寺不是佛寺」、「剛來台北我以為這是佛寺，進去參觀...結果跟我想的不一樣」、「我以前高中的時候很無知，搭捷運來這一站然後進去裡面，我以為是廟，後來才發現是靈骨塔…」、「台北人表示現在才知道」。

    內行網友解釋，這在佛教傳統中十分正常，強調善導寺確實是佛寺，早期佛寺兼具安奉先人的功能是很普遍的，就跟日本很多佛寺內設有墓園一樣，「是佛寺但也有靈骨塔，很正常吧」、「善導寺就是佛寺啊，很多佛寺都剛好有靈骨塔，就跟日本很多佛寺也有墓園，這都是超級正常的事情」。也有人指出，善導寺是佛教進行出家人教育的重要佛學院，早期該處仍屬郊外，是隨著城市發展才變為精華地段，並舉例信義區的松山寺也具備類似功能。

    創建於1929年的善導寺，全名為「淨土宗善導寺」，名稱源於淨土宗祖師「善導大師」，主祀釋迦牟尼佛，除了定期舉辦佛教誦經法會，寺內確實設有納骨塔，提供信眾供奉祖先牌位及安置骨灰服務。

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