台南新營農林漁牧業普查所揭牌成立 4/10起抽大獎

台南市新營區農林漁牧業普查所今天（16日）在公所揭牌成立。（公所提供）

114年農林漁牧業普查將在4月10日至6月30日全國同步展開，台南市新營區農林漁牧業普查所今天（16日）在公所揭牌成立，為鼓勵農友參加，4月10日起網路填報還能抽大獎。

新營區長陳宏田兼任新營普查所主任今天主持揭牌儀式，宣示全力配合普查工作，陳宏田表示，新營區是溪北生活及就業的核心，從事農林漁牧業的人口相當多，農林漁牧業普查所蒐集的資料，將成為政府未來規劃農業發展、產銷調節以及因應天然災害等政策的重要依據，請農友支持並配合普查工作，提供正確詳實的資料，讓政府能制定更完善的農業政策，保障農民與相關從業人員的權益。

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新營區公所說，普查從4月10日起至6月30日止，為提升便利性，採「自主網路填報」及「派員實地訪查」二階段進行資料蒐集，受訪戶可在4月10日至6月15日上網優先完成填報，不僅省時省力，還能參加官方抽獎活動，一舉兩得。

為落實便民並消除疑慮，普查員執行訪查時將恪遵「普查3不2會」原則，包含「不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外之資料、不會要您提供帳戶或存摺、會佩戴普查員證、會遞（寄）送致受訪戶（單位）函。」農友可洽詢新營區公所經建課。

全國農林漁牧業普查將同步展開。（記者楊金城攝）

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