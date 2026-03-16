AI助攻偏鄉英語課 遠距教學縮短城鄉差距

雲林縣山內國小英語遠距課程，師生即時互動，以科技跨越距離，為偏鄉英語課堂注入溫暖。（教育部提供）

為了讓英語學習不再受限於距離，逐步縮短城鄉之間的學習落差，教育部自108學年度起推動「英語課程遠距教學計畫」，遴選具備專業與熱忱的英語教師，透過線上遠距教學，陪伴偏遠地區學生穩定學習英語，114學年度共有14所國中小、259位學生及13位遠距教學教師參與，不少教師運用AI數位工具設計教材，為偏鄉英語教育注入持續而溫暖的教學能量。

雲林縣山內國小以周全的教學規劃，讓遠距課堂成為孩子期待的學習時光，校方表示，建立課前準備、教學實施與評量流程，以確保教學品質穩定，課堂中教師運用AI數位工具，結合遊戲化設計與正向回饋，靈活調整教學節奏，提升學生的參與感與學習動機；同時融入在地化、多模態教材與情感關懷，讓英語學習與生活經驗緊密連結，即使無法親赴校園，教師仍在特定節日親筆書寫卡片，將一句句鼓勵與祝福寄到學生手中，讓孩子感受到螢幕另一端真實存在的關心與陪伴。

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而在離島的教室裡，澎湖縣將澳國中透過遠距教學，細心回應學生不同的學習節奏與需求，教師運用AI技術，將課文轉化為生動的漫畫式視覺教材，作為閱讀理解的鷹架，協助學生掌握篇章重點，降低學習壓力；在單字教學中，結合貼近生活的例句與AI製作的情境短片，引導學生進行聽辨練習，讓單字走進真實情境、成為能實際運用的語言。課堂中，透過AI即時互動與簡要作答回饋，教師即時掌握學生學習狀況，彈性調整教學策略，使遠距英語課堂即使隔著螢幕，也能保持順暢、有回應的學習互動。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，「英語課程遠距教學計畫」推動至今已邁入第6年，在遠距教師用心設計、豐富多元的課程引導下，學生展現出更高的學習參與度與學習興趣，已有學生主動參加英語相關競賽並獲得亮眼成績，教育部將持續深化計畫，為偏遠地區國中小提供穩定且優質的英語師資、教學環境與學習資源，讓教育的光與溫度，持續陪伴每一位孩子前行。

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