蔣萬安盼台北成無菸城市 石崇良：地方可自行公告禁菸區並規劃吸菸區

衛福部長石崇良表示，「菸害防制法」允許部分戶外區域設置吸菸區，地方政府可公告「無菸城市」。（記者侯家瑜攝）

台北市長蔣萬安日前提出打造無菸城市的想法，盼推動無菸環境。衛福部長石崇良今表示，依「菸害防制法」規定，地方政府擁有一定的彈性，除可公告特定區域為禁菸場所，也可宣布「無菸城市」，並指定戶外吸菸區，達到公共健康與吸菸管理的平衡。此外，對於近期南投推動的「醫牙共照」模式，他也認為有助於透過口腔症狀及早發現慢性疾病，提升整體健康照護。

石崇良指出，「菸害防制法」第18條與第19條分別規範不同場域的禁菸措施。其中第18條主要針對室內場所全面禁菸，但部分室內空間可設置吸菸室；第19條則是針對部分戶外場所，例如運動場館等開放式空間，可被指定為禁菸區，同時也能規劃吸菸區。

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他進一步說明，第19條第1項第4款授權地方政府可自行公告禁菸場所，因此若地方政府，例如台北市，公告某些行人步道為禁菸區，同時指定特定區域為吸菸區，在法律上是可行的。甚至若地方政府想推動「無菸城市」，也可以依據該條款公告全市為禁菸區，再規劃吸菸區域。

至於吸菸區設置方式，石崇良表示，室內吸菸室因為涉及空氣流通與二手菸控制，因此有較嚴格的設備與法規限制；但戶外吸菸區在現行法中並未規定一定要設成獨立吸菸室，只要依第21條與第22條相關規定，做好入口標示、管理措施以及防止二手菸擴散即可，且若地方政府希望採取在戶外設置類似負壓式吸菸室的設計，法規上其實也沒有禁止。

另一方面，針對近期南投推動的「醫牙共照」模式，石崇良也表示肯定。他指出，牙科醫師在看診時，其實有機會從口腔或身體表徵發現患者潛在的全身性疾病，能更早發現問題並進行轉診。

他分享，他過去曾到花蓮壽豐鄉觀察相關模式，當地牙醫師在診療時，如果發現患者可能出現糖尿病或高血壓相關徵象，例如血管變化等，便會轉診給內科醫師，形成跨科合作的照護模式。

石崇良表示，未來若將此模式擴大至口腔健康領域，透過牙醫師觀察口腔病灶或相關症狀，可能更早發現全身性疾病，再轉介到其他科別治療，有助於提升全人醫療照護品質。

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