為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蔣萬安盼台北成無菸城市 石崇良：地方可自行公告禁菸區並規劃吸菸區

    2026/03/16 11:31 記者侯家瑜／台北報導
    衛福部長石崇良表示，「菸害防制法」允許部分戶外區域設置吸菸區，地方政府可公告「無菸城市」。（記者侯家瑜攝）

    衛福部長石崇良表示，「菸害防制法」允許部分戶外區域設置吸菸區，地方政府可公告「無菸城市」。（記者侯家瑜攝）

    台北市長蔣萬安日前提出打造無菸城市的想法，盼推動無菸環境。衛福部長石崇良今表示，依「菸害防制法」規定，地方政府擁有一定的彈性，除可公告特定區域為禁菸場所，也可宣布「無菸城市」，並指定戶外吸菸區，達到公共健康與吸菸管理的平衡。此外，對於近期南投推動的「醫牙共照」模式，他也認為有助於透過口腔症狀及早發現慢性疾病，提升整體健康照護。

    石崇良指出，「菸害防制法」第18條與第19條分別規範不同場域的禁菸措施。其中第18條主要針對室內場所全面禁菸，但部分室內空間可設置吸菸室；第19條則是針對部分戶外場所，例如運動場館等開放式空間，可被指定為禁菸區，同時也能規劃吸菸區。

    他進一步說明，第19條第1項第4款授權地方政府可自行公告禁菸場所，因此若地方政府，例如台北市，公告某些行人步道為禁菸區，同時指定特定區域為吸菸區，在法律上是可行的。甚至若地方政府想推動「無菸城市」，也可以依據該條款公告全市為禁菸區，再規劃吸菸區域。

    至於吸菸區設置方式，石崇良表示，室內吸菸室因為涉及空氣流通與二手菸控制，因此有較嚴格的設備與法規限制；但戶外吸菸區在現行法中並未規定一定要設成獨立吸菸室，只要依第21條與第22條相關規定，做好入口標示、管理措施以及防止二手菸擴散即可，且若地方政府希望採取在戶外設置類似負壓式吸菸室的設計，法規上其實也沒有禁止。

    另一方面，針對近期南投推動的「醫牙共照」模式，石崇良也表示肯定。他指出，牙科醫師在看診時，其實有機會從口腔或身體表徵發現患者潛在的全身性疾病，能更早發現問題並進行轉診。

    他分享，他過去曾到花蓮壽豐鄉觀察相關模式，當地牙醫師在診療時，如果發現患者可能出現糖尿病或高血壓相關徵象，例如血管變化等，便會轉診給內科醫師，形成跨科合作的照護模式。

    石崇良表示，未來若將此模式擴大至口腔健康領域，透過牙醫師觀察口腔病灶或相關症狀，可能更早發現全身性疾病，再轉介到其他科別治療，有助於提升全人醫療照護品質。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播