大時代小石工傳奇人生 陳永富為金門「戰地石敢當」揭密

金門文台寶塔下方的「國之金湯」由石工李水元所刻，題字人是一代名家張大千。（陳永富提供）

金門文史工作者陳永富《人微字金-金門惠安石工兩岸情》口述歷史專書問市，藉由「毋忘在莒」等刻有精神標語的碑林，以「石」帶「人」、以「人」補「史」，細膩刻畫大時代的巨輪底下，一群惠安石工為金門默默付出的生命故事。

金門的戰地印記，除了軍事碉堡、設施，花崗石上的「精神標語」尤為一絕，「入石」3分的鮮亮紅字，提振士氣、砥礪人心，更添磅礡氣勢；有人說，這些標語碑林，就像民間傳聞能化解不祥之氣、保佑平安的「石敢當」，也有阻絕敵軍進犯、保疆衛土的強大能量，如「戰地石敢當」般鎮守金門。

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「戰地石敢當」中最具知名度、人氣最旺，非金門第1高峰太武山的「毋忘在莒」莫屬，高12公尺、寬5公尺的勒石，由第1代惠安石工蔡清發率兒子張再興與8名石工，耗時4個月鑿刻而成。

碑石未刻字前，前方是10幾公尺深的斷面，石工刻字無處落腳，是利用中國漂來的巨竹橫架於崖石兩側的打釘才能動工；由於地形險峻，曾有生性懼高的石工，受不了懸吊半空作業打退堂鼓。

張再興受訪說，太武山頂風勢強勁，「毋忘在莒」原版放大模紙無法貼在崖壁直接描繪，由父親蔡清發在地上測量字距，張再興在崖壁依方格比例描繪字型。10名石工晚上睡在離勒石不遠的「鄭成功觀兵弈棋處」石洞，工程1953年2月動工，6月峻工，酬勞3000元。

施工過程，軍方要求將「莒」字上方，清代留下每字40公分見方的「文武岱松」石刻古蹟予以磨除，令後人扼腕。

陳永富說，石工承刻「毋忘在莒」時，兩岸仍處於高度劍拔弩張的年代，這群來自對岸的石工也是忐忑不安，深怕一旦共軍攻占金門，將淪為整肅批鬥對象；所以承接石刻案非常低調，完工也不張揚，更不會在「毋忘在莒」勒石旁刻字留名。

金門石工署名的唯一例外，只有1972年時任參謀總長賴名湯在二膽島題字的「偉哉將士來者勿忘」石刻，上有惠安石工陳繼宗署名。隔年，軍方為彰顯石刻激勵士氣，另在更醒目地點，請石工張再興重刻，所以面積0.28平方公里的二膽島上，有2塊一模一樣標語的石刻。

石工李水元兒子李建海受訪指出，1968年李水元受託石刻「國之金湯」，一如以往，擔心轉拓到凹凸不平的石崖會失真，會把題字人真跡的宣紙帶在身上，以便隨時比對、修正，石刻完成，名人真跡的宣紙早已千瘡百孔，盡失原型；後來才得知，「國之金湯」的題字人，是當代名家張大千，原版墨寶早已不知散逸何處。

陳永富說，惠安石工遭戰火牽連回不了家鄉，意外靠打石手藝，在金門留下千古不朽的「自由屏障、擎天廳....」等石刻，見證兩岸軍事對峙，更成了今日金門的觀光財，堪稱「人微職卑、刻字千金！」。

金門縣文化局補助《人微字金》出版，審查委員指出：「這是1本具有歷史價值，資料蒐集訪錄完整細微的口述歷史，作者精彩流暢的文筆，讀來欲罷不能，感人肺腑。」

金門太武山「擎天廳」字樣歷久彌新，在早年沒有大型機具年代，也是由惠安石工鐫刻。（記者吳正庭攝）

金門文史工作者陳永富以10萬字寫成《人微字金-金門惠安石工兩岸情》口述歷史專書問市。（陳永富提供）

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