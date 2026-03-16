清明節愛心祭祖 創世推「以功代金」守護植物人

清明節將至，創世基金會板橋院推「以功代金」，民眾可至超商事務機操作捐款。（圖由創世板橋院提供）

清明節是慎終追遠、緬懷先人的日子，創世基金會板橋院響應新北市環保局推動的「以功代金」公益行動，邀請民眾祭祖祈福時，將購買金紙的費用轉為愛心捐款或實質物資，不僅為地球減碳、維護空氣品質，也為植物人家庭帶來實際支持。

環保局指出，焚香過程會釋放甲醛、甲苯、丁二烯等化學物質，長期吸入恐影響身體健康，焚燒金紙產生的細懸浮微粒（PM2.5），也可能誘發氣喘與心血管疾病。

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根據環保局統計，「集中燒、適量燒、替代燒」等措施推動多年，空氣品質改善，PM2.5排放量明顯降低，新北市2025年中元普度期間，紙錢集中收運焚燒量約為1191公噸，已逐步下降，呼籲民眾響應「少燒金、燒好金」，以功代金做愛心，這不僅是信仰形式的轉變，更是對市民健康與環境永續的重要守護。

創世基金會板橋院表示，植物人每日灌食所需奶粉與營養品，是不可中斷的基本需求，長期累積對家庭是一筆沉重負擔，鼓勵民眾在清明期間響應「以功代金」，以愛心祭祖守護弱勢，把對先人的思念轉化為延續生命的力量。

創世板橋院說明，民眾可透過「新北環保友善祭祀專區」或電子支付參與，或至「新北市好日子愛心大平台」網站，以及4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）事務機，點選「以功代金」，行善做功德，用更健康、溫暖的方式，表達對先人的思念。相關資訊可上創世基金會板橋院臉書粉絲專頁查詢，或電洽愛心專線：（02）8966-4306 分機9。

創世基金會板橋院推「以功代金」，守護植物人家庭。（圖由創世板橋院提供）

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