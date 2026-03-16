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    等了10年的家終於動工！聖智新院區靠善款蓋起 Women38市集也出力

    2026/03/16 11:20 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣聖智啟智中心新院區工程今年3月13日舉行動土典禮，與會來賓手持金鏟鏟土，象徵工程正式啟動。（縣府提供）

    彰化縣聖智啟智中心新院區工程今年3月13日舉行動土典禮，與會來賓手持金鏟鏟土，象徵工程正式啟動。（縣府提供）

    一磚一瓦的背後來自社會的愛心！彰化縣聖智啟智中心新院區家園建造工程上週五（13日）終於動工了，工程經費來自各界善款，其中，每年婦女節縣府舉辦的「Women38公益市集」義賣募款也是重要來源之一，一筆筆義賣所得成功化為最實質的營造經費，在社福散播開來。

    聖智啟智中心立案33年，長年服務偏鄉身障者，因空間不足，2016年啟動「天使築夢」計畫，工程總經費8100萬元，規劃興建地上4層大樓，預計收容50位2至65歲的身障朋友。

    經費籌措過程不易，除了「Women38公益市集」義賣善款外，財團法人正德社會福利慈善基金會更是大力相挺，不僅先捐620萬購地，再續捐200萬工程款，基金會後續預計總捐款目標1000萬元。目前整體已募得4700萬元，雖然仍有缺口，但在善款挹注下已順利動工。

    「Women38公益市集」過去曾協助伯立歐、方舟園區等多個社福機構，今年義賣所得將轉往支持小嶺頂愛啟兒關懷協會興建日間作業設施，今年已達成100萬元目標，市集活動在近6年來累計募集善款總額超過600萬元，涓滴成河。

    彰化縣政府舉辦的婦女節「Women38公益市集」吸引大批民眾參與，今年100萬元募款目標已達標，善款用來支持社福團體與身障服務機構。（縣府提供）

    彰化縣政府舉辦的婦女節「Women38公益市集」吸引大批民眾參與，今年100萬元募款目標已達標，善款用來支持社福團體與身障服務機構。（縣府提供）

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