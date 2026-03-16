阿里山花季焦點 櫻王染井吉野櫻下旬將盛開迎賓

花況很美的阿龜櫻。（嘉義林業分署提供）

阿里山國家森林遊樂區花季3月10日開鑼，至15日為止總計入園人數約2萬5000人次，週末假日尖峰時段從山腳下的觸口段就出現交通壅塞狀況。這一週賞花焦點是森之道、沼平車站及祝山停機坪的霧社櫻，眾所矚目的櫻王-染井吉野櫻則預計3月下旬開花。

阿里山花季已於3月10日正式登場，今年櫻花的花期普遍延遲盛開，花季第一週盛開中的有紅色系山櫻花、緋寒櫻、粉色系阿龜櫻與白色系的霧社櫻，呈現紅白櫻花爭奇鬥艷的美景。其中位於沼平公園滿開中的阿龜櫻，可以拍到櫻花火車同框的美麗畫面，是目前賞櫻焦點，阿里山林業鐵路的「綻放舞櫻」蒸汽主題列車每週二出發，因而17日可以拍到蒸汽火車舞櫻的經典鏡頭。

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每年阿里山花季，工作站的染井吉野櫻櫻王人氣第一，目前還含苞待放持續綻開中，預計下旬盛開才會進入盛開期。不過櫻王後方的阿龜櫻滿開，花況很漂亮。

春暖花開，遊樂區目前盛開的還有雛菊、海芋、白木蘭、紫玉蘭、雲南黃馨、玉山杜鵑與台灣一葉蘭等，也都是花季的賞景植物，其中一葉蘭是花季最具特色的代表，第一管制站的岩壁上方已經盛開，接下來數量會更多。

阿里山國家森林遊樂區染井吉野櫻陸續綻開中。（嘉義林業分署提供）

盛開中的霧社櫻，陣風吹拂會出現櫻吹雪美景。（嘉義林業分署提供）

森之道盛開中的霧社櫻。（嘉義林業分署提供）

阿里山工作站盛開中的阿龜櫻，即將謝幕。（嘉義林業分署提供）

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