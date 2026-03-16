中央公告苗栗縣高接梨為現金救助地區 每公頃救助62000元

苗栗縣種植的高接梨，受今年1月持續低溫及乾旱影響，梨穗結果成功率低，目前中央已公告列為農業天然災害現金救助地區，盼減少梨農損失。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣種植的高接梨種植面積1190公頃，受今年1月持續低溫及乾旱影響，梨穗結果成功率低，梨農損失不少；經苗栗縣政府向中央爭取列入農業天然災害現金救助地區，目前中央已公告苗栗縣為高接梨現金救助地區，每公頃救助金6萬2000元，盼減少梨農損失。

苗縣府農業處指出，高接梨是苗栗縣重要的水果產業，全縣種植面積達1190公頃，主要產區在卓蘭鎮、大湖鄉及三灣鄉，栽培面積分別為828、244及73公頃。高接梨年產值約16.7億元，也是苗栗縣重要的經濟作物。每年12月至隔年的2月是高接梨嫁接適期，由於今年1月高接梨穗開花期間氣溫低且雨量稀少， 1月上旬遇低溫，導致梨穗枯萎嚴重、結果率不佳。

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農業處表示，經縣長鍾東錦會同中央農政單位前往會勘，包括卓蘭鎮、大湖鄉及三灣鄉等公所都反映高接梨穗有授粉不良、落花及落果之情形，雖然有重新嫁接，但結果率仍不佳，初估全縣災損金額約為新台幣1664萬元。因受損面積已達20％，目前中央已公告苗栗縣高接梨為農業天然災害現金救助地區，每公頃救助金6萬2000元，受損梨農可向轄區鄉鎮市公所提出申請。

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