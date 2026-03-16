2026台北燈節落幕 觀傳局：禁菸措施滿意逾9成、平日住房增3成

西門展區的Baby Molly主燈秀現場，民眾紛紛舉起手機與雙手，迎接從空中飄落的煙霧泡泡。（台北市觀傳局提供）

「2026台北燈節」昨（16）畫下句點。台北市政府觀光傳播局表示，活動期間共吸引逾千萬人次參觀，今年首度以「雙展區、雙IP」，結合藝術、傳統、潮流與國際，美國在台協會（AIT）也第一次參展設置燈組，帶給民眾專屬台北的光影體驗。另外，首度實施全面禁菸措施，並規劃臨時吸菸區，讓吸菸者與非吸菸者分流，民眾對禁菸措施滿意度高達92.6％。

觀傳局表示，今年燈節以「雙展區、雙IP」策展，西門展區為街區佈展，花博展區則於園區策展，攜手「泡泡瑪特」Baby Molly、「變形金剛」兩大IP打造雙主燈，更結合台北城市吉祥物「熊讚」推出12行政區限定造型燈組。

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觀傳局表示，台北燈節透過邀請不同的國家或城市展出特色燈組，已成為台北與國際交流的重要平台之一。今年美國在台協會（AIT）更首度參展，歡慶美國建國250週年，象徵台美深厚友誼與夥伴關係。更有藝術家燈組、全台傳統競賽花燈、宮廟燈組等，讓台北燈節成為傳統與潮流交織的盛會。

觀傳局指出，2026台北燈節展期間參觀人潮不斷，除超過千萬人次參觀外，更帶動周邊旅館住房率增加近3成，假日住房率近9成接近滿房，周邊商圈業績提升2成。今年小提燈也與IP合作打造柯博文小提燈，吸引民眾爭相排隊索取，12行政區免費發放1小時內便全數秒殺。

台北燈節於花博展區嘗試週六延長開展至晚間12時，促進夜間觀光及商圈活絡。台北市會展基金會表示，本次燈節帶進觀光人潮，假日期間可看到許多親子族群湧入花博公園，園區內的集食行樂酒吧餐廳一到周末更是人潮爆滿。

花博展區柯博文主燈在燈光與煙霧效果中搭配專屬音樂震撼登場，吸引大批民眾駐足欣賞。（台北市觀傳局提供）

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