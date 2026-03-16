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    首頁 > 生活

    漢神洲際4月10日確定開幕 地方預期周邊大塞車

    2026/03/16 09:46 記者黃旭磊／台中報導
    漢神洲際購物廣場將於4月10日開幕。（資料照）

    漢神洲際購物廣場將於4月10日開幕。（資料照）

    漢神洲際購物廣場確定於4月10日開幕，業者證實消息，並公布全台最難訂Buffet島語等餐店進駐，由於周遭台74線、崇德路早就出現尖峰擁塞，民進黨北屯區市議員參選人陳信秀等人預估，周遭會塞車、呼籲市府提前疏導。

    「確定了！我們要開幕了」，漢神洲際購物廣場宣布將在清明連假後開幕，北屯區人口31萬7千5百多人、是台中人口最多行政區，繼好市多北台中店5年多前（2020年11月）開幕，4月再次迎來大型賣場，民眾紛討論招商狀況，直呼「台中到底什麼時候才有第二間鼎泰豐」？也估計「會超級塞車」。

    北屯區興安路便當店老闆說，現在下班時間已經嚴重塞車了，有預感會超級塞車。曾老闆公司開在漢神洲際對巷，曾老闆說，賣場開在台74線旁就是大錯誤，車流一定回堵。

    民進黨北屯區市議員參選人陳信秀表示，北屯交通本就是壅塞難行，漢神洲際開幕需由市府妥善做好周邊交通規劃，不要讓交通配套阻礙發展。

    國民黨北屯區市議員參選人吳宗學，將在週四（19日）協調交通、運動、警察等局處，還有北屯區仁美、四民及同榮里長協調，吳宗學說，去年在洲際棒球場舉辦頑童MJ116演唱會，周邊車流與噪音引起討論，商場與球場活疊加，更需事前規劃因應。

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