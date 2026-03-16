板橋全盲浪貓困車道險象環生 「花奶奶」獲救待認養

被救援的流浪貓咪「花奶奶」經檢查，確認視力全盲，目前安置在板橋動物之家等待認養。（動保處提供）

新北市板橋區有民眾通報，一隻瘦弱的流浪貓呆坐在中山路巷內車道中央，車輛來往相當危險。市府動物保護防疫處獲報後立即派員救援，並送往毛寶貝醫療中心檢傷治療。經獸醫師檢查發現，這隻近10歲的花色貓有嚴重呼吸道症狀，視力全盲，所幸在醫療與照護下逐漸恢復健康，被暱稱為「花奶奶」，目前安置在板橋動物之家，等待有緣人認養。

板橋動物之家柳姓照護員與林姓志工表示，「花奶奶」初期因呼吸道感染，需每日服藥治療，個性乖巧安靜，小心翼翼地進食與使用貓砂，經獸醫師檢查後，確認其視力完全喪失。「花奶奶」剛到動物之家時，常因不熟悉環境而撞牆，但在照護員與志工耐心陪伴下，牠逐漸利用敏銳的嗅覺、聽覺與觸覺，建立對環境的認知，如今已能在熟悉的室內空間自在行走，與人互動良好，所內犬隻也對牠格外禮讓。

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板橋動物之家站長徐愛明指出，貓咪失明常見原因包括慢性疾病引發的高血壓視網膜剝離、青光眼、白內障或感染等問題，且多發生於高齡貓，常見症狀包括瞳孔放大、走路撞牆、行動遲緩及眼睛混濁等。

徐愛明表示，由於貓咪的聽覺、嗅覺與觸覺相當靈敏，失明對生活衝擊相對較小，但仍需要時間適應，建議飼主可透過固定室內擺設、定點餵食，多給予溫柔觸摸與語言鼓勵，幫助失明貓咪建立安全感，在充滿關愛與耐心的照顧下，同樣能擁有良好生活品質。

動保處提醒，民眾若發現需救援的動物，可撥打24小時「1959」動保專線或動保處電話：（02）2959-6353通報，動保處設有毛寶貝醫療中心，提供妥善收容與醫療照護，協助受傷或受困動物重獲新生，鼓勵民眾前往各公立動物之家認養犬貓，享有免費醫療諮詢、疫苗注射等福利。認養資訊可至動保處官網或「AI寵物認養媒合系統」查詢。

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