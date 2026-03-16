耗資7600萬元打造韌性防洪網 新北抽水站撈污機再升級

抽水站在進水口設置撈污機，避免抽水機運轉時吸入雜物造成損壞，圖為頂崁抽水站更新3組撈污機。（圖由新北市水利局提供）

新北市水利局2月完成頂崁、土城、同安及瓦磘等4座抽水站撈污機設備更新工程，更換使用逾20年的老舊設備，總經費約7600萬元，盼強化攔污與清除能力，確保抽水機組在颱風或豪雨來襲時，能「即刻啟用、韌性提升」，讓防汛安全更有保障。

水利局長宋德仁表示，抽水站是城市防汛的重要設施，撈污設備則是抽排作業的第1道關卡，為避免抽水機運轉時吸入樹枝、塑膠袋及大型漂流物造成機組損壞，各站都會在進水口設置撈污機，如「守門員」般把關，負責攔截河道與箱涵中的漂浮物，先將水中雜物與垃圾撈除，避免堵塞進水端，確保機組安全穩定運作，撈污機是抽水站不可或缺的關鍵設施。

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水利局指出，此次撈污機更新經費由中央補助7成、新北自籌3成，其中土城抽水站更換8組、頂崁更換3組撈污機，水下設備採用耐蝕性高的不鏽鋼材質，並更新為60公釐的柵距，提升設備耐用度與攔污效能，降低異物進入抽水機的風險，更新後的撈污機以多組耙齒循環運轉，約1.5分鐘完成撈取卸料，即使時雨量逾80公釐的強降雨，仍可穩定作業。

水利局說明，同安與瓦磘抽水站引進「人字型止滑輸送帶」，有效提升輸送帶運轉時的摩擦力，使垃圾在輸送過程中更加穩定順暢，減少打滑及堆積情形，不僅降低設備故障風險與人力清理成本，也提升撈污作業的安全性與運作效率。

水利局補充，未來除落實例行維護保養，也持續向中央爭取經費，加速汰換撈污機等設備更新，強化抽水站的防洪韌性，另呼籲民眾勿將垃圾或大型廢棄物隨意丟棄在側溝或河川，才能讓抽水站設施在關鍵時刻發揮最強戰力。

撈污機格柵更新為60公釐柵距，降低異物進入抽水機組的風險。（圖由新北市水利局提供）

瓦磘抽水站更新撈污機輸送帶。（圖由新北市水利局提供）

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