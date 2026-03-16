芎林文昌街石板路成「犁田路」 公所將發包重新規劃改善

新竹縣芎林鄉文昌街石板路面容易打滑，很多機車騎士在這裡都有「犁田」經驗。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉文昌街的石板道路，因鋪面過於光滑，行經的機車容易打滑「犁田」，雨後更是危險，就連四輪行經也會有失控之虞，為了用路人的安全，也因鄉親迭有陳情要求改善，公所明天（17日）將正式評選、重新發包規劃設計，讓文昌街不再是鄉親聞之色變的「犁田」路。

芎林鄉長黃正彪說，文昌街的石板道路之「險」就連他也領教過，當時他還是鄉代，騎車經過也「犁田」。後來有機車騎士在文昌街真的摔斷了腿，氣得一度要聲請國賠。為此，公所在4個易生意外的路段加設止滑設施，但可惜效果仍然有限。

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所以他決定重新設計規劃過路面，日前到場現勘時，正在購物的黃小姐獲悉，立刻趨近反映她上次摔車的驚險經歷，並指著機車車身上的「傷疤」，肯定文昌街路面真的非改不可。

黃正彪說，計畫施工改善的路段除文昌街600公尺，廣福巷、文昌街90巷、以及文昌街46巷也都在列，全長約840公尺，含設計規劃、以及工程費，約需2000萬元，明天順利發包後，1個月可望有規劃成果，最快今年年中就能動工。

原則上公所傾向全面刨除現在的石板鋪面，改用行車較為安全的材質取代，至於挖除的石板將請公所政風和主計人員共同勘驗是有價物？還是工程廢料？如果是工程廢料，將開放鄉親認領回收再利用。

黃小姐（右）指著自己機車車身上的「傷疤」，告訴芎林鄉長黃正彪（左）文昌街石板路面的危險。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉文昌街石板路面容易打滑，公所曾在4個路段，石板上加設止滑設施，但效果不大。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉長黃正彪略顯羞澀地說，他也曾在這文昌街上騎車「犁田」過。（記者黃美珠攝）

芎林鄉公所原本是在光滑的石板路面，加鋪彩色的止滑設施，來防止機車「犁田」，但效果有限。（記者黃美珠攝）

芎林鄉長黃正彪（左）聽取黃小姐（右）的摔車經驗，表示公所正計畫改善文昌街的行車安全。（記者黃美珠攝）

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