今各地晴朗乾燥 吳德榮曝週四起「2波鋒面及冷空氣掠過」

氣象專家吳德榮指出，晴朗乾燥天氣將持續至週四，期間日夜溫差較大。（資料照）

中央氣象署預報，今天（16日）早晚天氣較涼，中南部日夜溫差大；台灣各地大多為晴到多雲。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，晴朗乾燥天氣將持續至週四（19日），日夜溫差大；接下來2波鋒面較微弱，僅迎風面有降雨機率。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（15日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週四受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升；白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

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吳德榮說，接下來2波微弱鋒面的結構及鋒後冷空氣皆很弱，週四下午至週五（20日）微弱鋒面掠過北部海面，北部雲量略增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫微幅下降，但仍偏暖；中南部幾無影響。週六（21日）微弱鋒面北移、天氣好轉，各地多雲時晴。

吳德榮分析，下週日（22日）下午至週一（23日）微弱鋒面再南移、掠過北部海面，影響輕微，北部雲量略增、迎風面轉有降雨的機率。下週二（24日）、週三（25日）微弱鋒面再北移，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫逐日升，東半部仍有局部短暫雨的機率。

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