夜探三仙台與小野柳 雙亮點4月登場

三仙台夜間生態魅力等待民眾探索。（記者黃明堂攝）

東海岸的夜晚即將揭開神祕的面紗。交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處宣布，年度生態盛事「夜探三仙台」與「夜訪小野柳」將於4月1日至10月31日同步展開。這兩項活動將帶領遊客在月光、星辰與太平洋浪濤的見證下，走入自然界的深夜教室，深度體驗台東海岸線截然不同的生命律動。

在三仙台的礫石灘與拱橋旁，夜晚是大自然最純粹的音響舞台。參與民眾在專業解說員帶領下，能近距離觀察寄居蟹、蛙類等夜行性生物的活動軌跡，學習與自然和諧共存的智慧。而移師至富岡地質公園（小野柳），奇岩異石在微光中勾勒出神祕輪廓，參與者不僅能探索潮間帶生物的夜間脈動，更能感受這座由「小野柳自然教室」打造、兼具知識性與趣味性的感官饗宴。

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為了鼓勵大眾親近自然並推廣永續旅遊，東管處特別規劃了配套措施。以小野柳活動為例，原價200元的活動費，凡於3天前預約即可享有150元的早鳥優惠；此外更擴大「花東專屬優惠」範圍，涵蓋在地居民、學生、工作者，甚至連活動前一日入住花東合法旅宿的遊客也能同享福利。在交通方面，小野柳園區除提供車位外，更推薦結合「台灣好行 8101D」公車或共享單車，以低碳慢行的節奏呼吸台東最純淨的空氣。

這兩場深度體驗活動均採預約制，並嚴守「尊重生物、不干擾生態」的友善原則，已開放網路報名，東管處邀請民眾與自然並肩同行，見證黑夜中最真誠的生命模樣。

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