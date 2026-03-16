台14線2路段進行災害演練交管 用路人行前必看

台14線南豐至霧社路段， 3月20上午10至11時將進行防救災演練而封閉，圖為台14線75.95k路段。（圖截取自公路局即時影像）

用路人注意了！公路局中區養護工程分局埔里工務段為強化與各機關即時防救災應變能力，3月20日（星期五）上午10時至11時，將封閉台14線73K南豐至79K霧社路段進行防救災演練，呼籲屆時欲前往清境、合歡山等地民眾避開管制時間，或預先規劃替代路線改道行駛，避免延誤行程。

公路局中區養護工程分局埔里工務段表示，此次辦理的「台14線74K+700公路邊坡坍方封路防救災預演及演練」，將封閉台14線73K南豐至79K霧社路段雙向車道，呼籲行經上開路段用路人配合現場警方、交管人員導引及管制措施，提前於台14線60K改道行駛或耐心等候，當天演練完畢即撤除交管恢復通行。

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公路局建議當天趕時間用路人改走替代路線，可從台14線銜接投71鄉道和投83鄉道前往仁愛的仁和路，再銜接台14線，惟行車里程約47.5 公里，較原路線增加41.5公里。

此外，台14線鰻潭路段東向（草屯往埔里方向）車道，3月25日（星期二）及3月26日（星期四）上午10時至12時，也將進行防救災演練而封閉，屆時將調撥西向（埔里往草屯）車道，維持雙向通行，呼籲用路人配合現場警方、交管人員導引及管制措施，提前於台14線31.3K路口行駛對向調撥車道至埔里。

台14線74K.7k，3月20日將進行防救災演練。（公路局提供）

台14線鰻潭路段東向車道，3月25、26日上午10至12時將進行防救災演練而封閉，調撥西向車道通行。（公路局提供）

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