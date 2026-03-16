03/16 各報重點新聞一覽

前英國首相蘇納克警告，一旦台海爆發衝突，對全球供應鏈的衝擊將比中東危機更為嚴重，因此嚇阻台海生變至關重要。（彭博檔案照）

自由時報

供應鏈衝擊遠超過中東 前英相蘇納克籲嚇阻台海爆衝突

前英國首相蘇納克（Rishi Sunak）警告，伊朗干擾荷姆茲海峽航運，為全世界敲響警鐘，顯示一旦台灣海峽爆發衝突，對全球供應鏈的衝擊將更為嚴重，因此嚇阻台海生變至關重要。

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內政部強化各縣市國土安全韌性 建置鄉鎮防災中心 最高補助110萬

內政部強化國土安全韌性措施的補助標準出爐，地方政府建置防救災緊急維生設備，三六八鄉鎮（區）防災協作中心每處最高可獲一一〇萬元補助、七七四八處村里則每處最高可獲十五萬元補助，內政部也投入七．三二億元用於改善公有建物的既有防空避難空間及設備、四．八二六億元用於附建所需的物資、設備採購及空間規劃改善經費，全面推動全社會防衛韌性。

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泰達幣詐騙逾千萬 集團幹部判重刑

男子吳芳澤以投資股市可獲利為由組成詐騙集團，要求被害人將錢轉為泰達幣，總計十二人被騙超過一千一百萬元，其中詐騙幹部甚至有補習班老師與亞青籃球國手，新竹地院審理後依詐欺罪將四人判處六年到九年十月不等重刑。

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聯合報

和戰喊話…伊朗：美以空襲 伊拒停火

美國總統川普十四日接受美媒訪問時說，伊朗雖已釋出停火談判意願，但現階段伊方提出的條件仍不夠好，暫不急著達成協議。但伊朗昨天再度發動攻勢，兩位伊朗高官說，除非美以停止空襲，伊方將拒絕停火。

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美中交鋒 川習會兵推：G2穩定元年

川習會將登場，本月十一日聯合報結合參演政學界專家的經驗與智慧，藉由兵棋模擬，從形勢估算到狀況處置，探索美中競爭與台灣處境的可能變化。兵推預料今年將是「Ｇ2（中美）穩定元年」，不管美伊戰爭是否結束，川習會不止一次，還會有更多次。對美國來說，今年面臨建國兩百五十周年與年底期中選舉，美國總統川普需在國慶前提升美國影響力，獲得內政支持；對中國大陸而言，今年是十五五開局之年，中國國家主席習近平為明年中共二十一大布局，也需要維護外部穩定。

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中國時報

蔣萬安嗆總統 勿美化殖民

賴清德總統14日說「比起殖民統治的日本，國民黨政府對待台灣人民還要差。」這番話在政壇與民間引發激烈討論。國民黨前主席朱立倫15日反問，「30年前如果不是國民黨執政，哪有今天的民進黨執政？」台北市長蔣萬安重話回應，殖民主義和二次大戰是台灣人心中的傷痛，也是國際社會的傷痛，賴總統不應該美化這一切，身為中華民國的總統，應該要促進團結社會，而不是一再撕裂社會，製造更深的仇恨跟對立。

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川普拒絕談判 放話炸伊朗海岸線

伊朗戰爭進入第3周，美國總統川普14日表示，伊朗雖釋出停火談判意願，但他認為條件還不夠理想，因此尚未準備好達成協議。他甚至說，未來還可能為了「純粹好玩」，再多打幾次伊朗石油出口樞紐哈格島。波灣國家都希望這場戰事趕快結束，但有消息透露，川普政府已拒絕中東盟友斡旋談判。

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內政部強化國土安全韌性措施補助標準出爐，各縣市建置鄉鎮防災協作中心每處最高可獲110萬元補助。（資料照）

男子吳芳澤為首的詐騙集團，涉嫌以泰達幣假交易詐騙逾千萬，新竹地院審理後依詐欺罪將集團四人判處六年到九年十月不等重刑。（資料照）

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