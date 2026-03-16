砸64億採購新車無果 高雄輕軌將二次招標

高雄輕軌運量穩定成長，民眾希望縮短班距，促使市府啟動新車採購計畫。（記者王榮祥攝）

金額達64億元的高雄輕軌新車採購案首度招標，但開標後因未達3家廠商投標規定、招標沒有結果；高市捷運局表示，將依採購法規定進行第二次招標公告。

捷運局說明，高雄輕軌增購列車統包工程，屬採購法規定的巨額工程採購，採公開招標及最有利標決標方式辦理；依採購法規定，第一次開標需有3家以上合格廠商投標，第二次以上開標即不受廠商家數限制。

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輕軌全長22.1公里、設38站，2024元旦成圓後運量不斷增長，去年總運量破1333萬人次，日均運量達3萬6538人次，日運量增幅逾6%，多項數據刷新紀錄。

因運量持續增長，民眾對輕軌期待也更多，尤其希望尖峰、離峰班距都能再縮短，提升搭乘效益，其次為延長營運時段。

高市捷運局與操作輕軌的高雄捷運公司經審慎規劃，去年7月12日起，先將末班車由晚上10點延長到10點半；捷運局於今年1月6日，進一步啟動增購輕軌列車招標案，盼藉此縮短班距，強化整體運輸效益。

捷運局說明，輕軌現有24列車，尖峰班距10分鐘、離峰15分，計畫添購14列新車，讓整體車隊規模達38列；新車加入後，估算營運尖峰班距可達6分鐘、離峰8分鐘，遇有重大活動等運輸需求也更有調度空間。

招標案為5年計畫，今年規劃完成招商（公開招標）、達成設計目標、及新列車製造前置作業，列車製造期程約需30個月，目標讓新車於2029上線營運。

高雄輕軌每逢農曆年或重大節慶，部分站點常大排長龍。（記者王榮祥攝）

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