「讓嘉義被看見了！」台灣燈會破千萬人次感動落幕 明年交棒苗栗縣

台灣燈會主燈「光沐─世界的阿里山」今晚進行最後一場主燈秀。（記者林宜樟攝）

在嘉義縣舉辦的2026台灣燈會今晚落幕，明年將由苗栗縣政府舉辦，閉幕式由交通部常務次長林國顯、觀光署長陳玉秀見證，嘉義縣長翁章梁交燈給苗栗縣長鍾東錦；翁章梁感性說，嘉義這次舉辦台灣燈會，感謝觀光署給很多指導、資源和支持，「讓嘉義終於被看見了！」

今年台灣燈會有多處亮點，大阪世博會Tech World台灣館重現及日本青森睡魔抵嘉，法國飛天白馬、愛爾蘭踢踏舞及紙風車劇團等國內外表演團體獲得佳評，今晚展期最後一天閉幕演出，眾多節目及無人機表演，「光沐─世界的阿里山」進行最後一場主燈秀，許多民眾都意猶未盡。

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翁章梁說，今年台灣燈會天天都精彩，工作人員天天都辛苦，在網路上給這些工作人員高度評價，他為工作人員討個掌聲，土地幾乎沒看到垃圾，燈會展現台灣人最高的生活素質和水準，感謝交通部、感謝議長張明達、副議長陳怡岳率領的議會團隊，希望台灣的活力及創意存在這塊土地上、存在每個人的血液裡面，台灣及嘉義一定會更好。

鍾東錦今天到台灣燈會燈區觀摩及接燈，他在臉書發文，對於嘉義縣府邀請知名遊戲《瑪利歐》角色參與燈會展演，讚許行銷強大，讓明年接辦的苗栗縣「頭殼抱著燒」，明年台灣燈會，縣府團隊一定會全力以赴，力求精彩圓滿，相信鄉親會展開雙手迎接大家，他會帶著自己的團隊把燈會辦得圓滿。

林國顯表示，感謝今年台灣燈會在翁章梁縣長帶領的團隊下辦得非常成功，破千萬的觀展人次，創造超過230億元觀光產值，台灣燈會看到不同地區特色活動，更讓國際看到台灣。

台灣燈會今晚閉幕演出，眾多節目及無人機表演，觀眾感到意猶未盡。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁感性說，台灣燈會「讓嘉義終於被看見了！」（記者林宜樟攝）

台灣燈會舉辦接燈儀式，由嘉義縣長翁章梁（右2）交棒給苗栗縣長鍾東錦（左2）。（記者林宜樟攝）

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