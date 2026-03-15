設防火牆自斷姻緣路！年薪300萬優質工程師列15項「職業黑名單」

徐姓社工認為，年薪逾300萬工程師列15種禁婚「職業黑名單」，自設婚姻防火牆過了頭。（記者李容萍攝）

婚姻非靠條件堆砌！桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（15）日分享，一位年薪超過300萬元的IC設計師，開出洋洋灑灑的交友「職業黑名單」，讓資深社工看了搖頭，建議對方早日轉念或改變「執迷不悟」，也許幸福美滿的婚姻就在不遠處。

徐姓社工表示，這名身高179公分、體重70公斤的38歲園區IC設計師，擁有2棟高鐵站前房產，不菸不酒、會煮飯做家事，會開車，無刺青、不吃檳榔、不酗酒、不上夜店、女方也不用跟公婆住，條件堪稱頂尖。

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然而，IC設計師開出的聯誼條件，除了要求女方年齡、體重與碩士學歷，更列出超過15種「拒絕往來職業」，包括護理師、空姐、幼教、保險、房仲、美髮、餐飲甚至是會計與外送，也不能吃素。這種將各行各業排除在外的擇偶方式，讓徐姓社工大惑不解，直言「這種篩選邏輯，恐讓真命天女難以出現。」

徐姓社工提到，婚姻依賴的是親密感、承諾與價值觀的契合，而非單一的背景標籤。他感嘆，許多優質男女將婚姻定在形式上的主觀條件，這種「見聞寡陋」的定見，往往導致誤判情勢。

徐姓社工提醒，過度的「條件優越感」可能成為單身的終極魔咒，幸福夫妻的模式應該是「量身定做」的溝通與磨合，而非拿著量尺去框限另一半。過分執迷於學歷或職業的偏見，最終只會因愚昧行為而自我受損，在追求幸福的路上「一意孤行」，錯失真正的靈魂伴侶，如果只對事物僅有片面了解，未能全面掌握，這會導致處事不當、誤判形勢、做出錯誤決策，甚至因愚昧行為而自我受損。

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