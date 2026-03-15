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    首頁 > 生活

    路寬沒號誌宜加速？中壢體育園區新闢道路事故多 地方籲超前部署

    2026/03/15 22:34 記者李容萍／桃園報導
    桃園市中壢體育園區新闢道路多、號誌少、事故多，地方籲交通局超前部署。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢體育園區新闢道路多、號誌少、事故多，地方籲交通局超前部署。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢體育園區（中壢運動公園）區段徵收工程已於2025年2月完工通車，面積約72.97公頃，區內新闢道路多且筆直寬敞，但缺乏交通號誌，民眾駕車、騎車經過見路寬、車少路段往往加速通行，導致經過路口時易發生交通事故，地方頻頻反映此問題，但該處因交通流量未達增設號誌標準，無法新設號誌。

    桃園市議員謝美英今（15）日表示，過去她曾多次在議會質詢「體育園區孵蛋，中壢交通剉咧等！」議題，園區現況不是工地圍籬，就是雜草叢生，在部分路段轉角處造成交通行車上的困擾與危險，園區內現況號誌極少，且多為閃爍燈號，民眾未必會停下再開，通過路口時易發生碰撞，建議市府交通局短期內應積極採取衝擊較低的改善措施，比如針對特定限縮路段，強化標線、加強視野清晰等交通工程手段確保交通順暢。

    交通局回應，中壢體育園區啟用初期已於11組路口設置交通號誌，針對未設號誌的路口，也持續透過標誌線工程研究優化，以強化車輛減速與停讓。同時協調管理單位定期修剪路口雜草並提升圍籬通透度，以確保行車視距清晰，後續也將視實際人車流量，滾動檢討改善，提升用路環境安全。

    謝美英強調，中壢體育園區未開發前，周邊車流量就相當高，未來若進入整體開發階段，重車進出頻繁，若發生事故後果更不堪設想，交通局應配合體育園區的開發期程，針對整體園區路網及預估人車流全面檢視、完整規劃路網。

    桃園市中壢體育園區內新闢道路筆直寬敞，但缺乏交通號誌，民眾駕車、騎車經過見路寬、車少路段往往加速通行，導致經過路口時易發生交通事故。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢體育園區內新闢道路筆直寬敞，但缺乏交通號誌，民眾駕車、騎車經過見路寬、車少路段往往加速通行，導致經過路口時易發生交通事故。（記者李容萍攝）

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