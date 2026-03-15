台灣燈會接駁車引導「很洗腦」 工作人員背景曝光

接駁車工作人員有人擔任旅行社領隊，用帶團的方式引導遊客。（民眾提供）

2026台灣燈會在嘉義今天閉幕，疏運遊客的接駁車工作人員拿大聲公邊律動邊配合節奏喊「動作加快不要有縫隙」、「棒球場」、「高鐵」、「緊喔」等語，被網友貼文「今日接駁車工作人員的精神狀態」，吸引一票人留言很棒、很洗腦；有工作人員透露，平時是擔任領隊，因此用帶團的方式像講笑話、一問一答與民眾互動，看到遊客順利搭到車，就很有成就感。

台灣燈會接駁點除了高鐵嘉義站，在嘉義市設置台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場2個接駁點，因今天燈會最後一天，且明天就是上班日，晚間8點半最後一班自台鐵嘉義站開往燈會的接駁車並未坐滿。

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工作人員說，他們大多是旅行社員工，燈會期間有人從彰化、高雄往返嘉義，平日下午1點多、假日上午9點就上工，忙到凌晨才下班，晚餐常過了凌晨12點才吃，聲音也喊到沙啞，但是有遊客會送上喉糖，還會特地跟他們說「謝謝」、「辛苦了」，就會讓他們覺得很開心。

工作人員表示，許多同事平常是旅行社領隊，每條路線每天至少開4、50趟車，接駁車幾乎每5鐘就1班車，有時候排隊人潮比較多，就用輕鬆口吻如講笑話、問民眾問題互動，在燈會接駁點的同事，也用大聲公以活潑方式引導遊客，雖然很累，但想到今天燈會結束，竟有點捨不得。

嘉義文化創意產業園區滿滿人潮等候接駁車前往燈會。（民眾提供）

針對行動不便人士，台灣燈會還有復康巴士進行接駁。（民眾提供）

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