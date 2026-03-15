週末淪空城？他1.5小時玩遍六福村 網揭台灣樂園「4大敗筆」

位於新竹關西「六福村」，是許多台灣民眾兒時全家出遊、學生時代畢業旅行的必去景點之一。（資料照，六福村提供）

位於新竹關西「六福村」，是許多台灣民眾兒時全家出遊、學生時代畢業旅行的必去景點之一。不過近期有網友表示，自己在假日前往六福村遊玩，沒想到一到現場，不僅停車場十分空蕩，許多園區內的熱門設施也幾乎無人搭乘，令他感到非常驚訝，畫面一出，也迅速掀起上萬名台灣網友的關注與熱烈討論。

據了解，該名網友昨（14）日上午在社群平台Threads分享一張照片，只見六福村熱門設施之一的「大海怪」，在週六熱門時段竟沒有什麼遊客搭乘，全場大約僅有6人左右。原PO還透露，自己當天只用1個半小時左右，就徹底玩遍園區的所有遊樂設施，有些設施甚至不用重新排隊，就可以直接再坐一次；園區外的停車場也相當空曠，足以辦一場車聚。

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該文發布後，吸引超過100多萬人次瀏覽，不少網友直言，「會更新的只有食物的價錢」、「主要是餐廳的東西貴又難吃」、「什麼也沒更新，也沒特色，也沒創意」、「去過日本迪士尼完全不會想去台灣遊樂園」、「門票貴、餐飲貴就算了，上次去園區內連一台飲水機都沒有」、「幾個月前去，一個晚上就要1萬5左右，應該也不是能常常去」、「雖然表定5點關園，但4點多你就會看到工作人員陸續下班了，去國外即使要關園了你都會看到工作人員在門口跟你揮手，想好好經營遊樂園稍微也用點心吧」。

還有網友點出，目前台灣遊樂園面臨4大困境，導致園區幾乎成為學生畢旅才會去的景點，分別有「園區飯後的餐點與飲料，價格明顯偏高」、「園區設施多年未更新、且故障維修期長」、「樂園主題的營造力較弱，缺乏明確故事或人氣IP，難吸引人回流」，以及「占地廣大的樂園多位於偏遠的郊區，與市區距離遠、交通時間長且不方便」。

原PO事後在留言區感慨表示，對他這個7年級生來說，台灣的遊樂園更像是一種「傳承的記憶」，「小時候父母帶我來過，畢業旅行來過；長大後，換我帶著自己的孩子來。也許再過些年，又會換成他們帶下一代來」，並提到自己也能理解，園方對遊樂園的營運與物價的壓力，「希望未來台灣的旅遊，也能留給下一代更好的回憶。」

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