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    首頁 > 生活

    農水署：連通濁水溪與曾文-烏山頭水庫 助雙向灌溉

    2026/03/15 19:50 中央社
    雲嘉南灌溉系統嘉義端的嘉南大圳北幹線。（記者蔡宗勳攝）

    雲嘉南灌溉系統嘉義端的嘉南大圳北幹線。（記者蔡宗勳攝）

    今年開春以來降雨偏少，雲嘉南灌溉系統串接工程日前通水，農水署說，工程連通濁水溪及曾文-烏山頭水庫，每年可提供約7000萬噸灌溉用水的彈性調度，並新增12處帶狀蓄水池，可助兩大系統雙向支援調度。

    農業部農田水利署13日舉行雲嘉南灌溉系統串接工程計畫竣工通水典禮，賴總統、農業部長陳駿季等人共同見證全國最大水庫（曾文-烏山頭水庫）與全國最長河川（濁水溪）的珍貴水資源完成串聯，跨區灌溉水源調度機制正式啟用。

    農田水利署副署長陳衍源今天告訴中央社記者，雲林、嘉義與台南地區是全台最重要糧食生產基地，年產值超過全國1/3，透過北港溪渡槽串連「濁水溪系統」（雲林）與「曾文-烏山頭水庫系統」（嘉南）兩個系統，達到雙向支援的功能。

    陳衍源說明，濁水溪在豐水期（下半年）水量充沛時，可透過渠道將水送往嘉義地區灌溉，減輕曾文與烏山頭水庫的壓力；若是在枯水期雲林地區缺水，且曾文烏山頭水庫尚有餘裕，系統亦可反向供水。

    陳衍源指出，除了雙向調度外，利用渠道改善後的剩餘空間興建帶狀蓄水池，在農民夜間不灌溉時將水儲存，日間農民需水高峰時，再將池中的水釋放，提高水資源利用率。

    至於是否能評估此系統對休耕停灌的幫助，陳衍源說，由於每年水情狀況不一，調度必須視水庫蓄水量與濁水溪即時流量而定；但此工程每年可增加約7000萬噸的彈性調度水量，能顯著改善耕作穩定性。

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