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    首頁 > 生活

    靈鷲山嘉義市開講逾50人參加 實體共學班4月開課

    2026/03/15 19:45 記者王善嬿／嘉義報導
    「從行走向願-邁向生命的圓滿」講座今在嘉義市舉行，吸引逾50人參加。（靈鷲山佛教教團提供）

    「從行走向願-邁向生命的圓滿」講座今在嘉義市舉行，吸引逾50人參加。（靈鷲山佛教教團提供）

    靈鷲山今在嘉義市尊皇大飯店舉行「從行走向願–邁向生命的圓滿」講座，同步線上直播，由護法會東區督導陳松根分享多年修學歷程，吸引逾50人參加；靈鷲山四期教育「佛子之心」法華期初階實體共學班，4月起將在全球各地開課，今透過講座熱場，讓信眾重新找回生命的主軸、學佛的初心與願力。

    靈鷲山開山住持心道法師曾開示，「四期教育的精華之路，從心開始，以願前行！法華就是願力，必須從中樹立及堅固願力，願成佛度眾生」。法華期初階課程以「佛子之心」為主題，不僅是一門課程，更是一份生命覺醒的邀請。

    陳松根今分享從「持續做」到「清楚為何而做」的生命轉折，從「凡夫修持」轉為「我是佛」觀點看世間事，他說，法華期「佛子之心」實體共學課程，依循《法華經》逐步開展6大修學綱目，起信、發心、發願、行菩薩道、授記、傳承，協助學員在共學中理解、實踐、轉化、分享，漸漸發起菩提心，把願力落實到日常生活，是一次全面的生命轉向。

    針對許多人詢問「誰適合法華期？」陳松根表示，曾經上過阿含、般若期，想讓修行更穩定的人；想更清楚生命方向的人；希望持續發心而不退轉的人；以及願意與同行者一起走菩薩道的夥伴。

    閉關中的靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師說，願力是生命最珍貴的資產，法華期的實體共學讓願力彼此支持、互相增上，有了同行夥伴，願心會更堅固，修行也能走得更長遠。

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