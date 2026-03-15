台東環保防災勇士賽登場 150名學子電競鬥智爭奪進軍總決賽

來自全縣的學子們參與競賽，前十名將參加全國總決賽。（縣府提供）

台東縣政府今在縣立體育館舉辦「第五屆慈濟xPaGamO台東縣縣市盃環保防災勇士PK賽」，吸引全縣49所學校（含分校）、約150名國小六年級頂尖選手競技，透過數位電競遊戲化學習模式，將環境保護與災害防救知識轉化為實戰，展現學子守護家園決心，選出10位同學將參加全國總決賽。

賽事採用PaGamO「競賽之盾」模式，題目由台灣師範大學永續管理與環境教育研究所及各專業部會共同命題，確保內容具備專業性與教育價值。選手透過答題佔領領地獲取積分，考驗知識儲備、反應速度與戰略布局。挑戰不僅在於對平台的熟悉程度，共4000題還要練到能秒答才有望脫穎而出。

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縣府表示，學子不僅在遊戲中奪冠，更將正確價值觀帶回家庭與社區，成為環保勇士。希望藉由公私協力結合 PaGamO線上遊戲學習系統平台，透過跨界合作、民間團體及政府推動政策等，強化學生環境素養，提升防災觀念。

教育處指出，晉級決賽選手，除經過初賽與複賽脫穎而出，且必須完成「環保實作學習單」與日常生活環保行動，才具備參賽資格，充分達到線上學習、線下實踐目標。今日賽事個人積分前十名選手，將獲得獎勵並代表台東晉級「國際盃全球總決賽」。

來自全縣的學子們參與競賽，前十名將參加全國總決賽。（縣府提供）

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