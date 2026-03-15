週一各地晴暖！竹苗清晨探10度 週五起北東轉雨降溫

週一各地大多為晴到多雲，僅北部及恆春半島有零星短暫雨。（資料照）

週一各地大多為晴到多雲，僅北部及恆春半島有零星短暫雨；天氣受輻射冷卻影響，清晨新竹及苗栗天氣仍冷，低溫約11到13度，尤其苗栗有局部10度以下低溫發生的機率。

中央氣象署預報，週一受輻射冷卻影響，清晨新竹及苗栗天氣仍冷，低溫約11到13度，尤其苗栗有局部10度以下低溫發生的機率，請注意保暖，至於桃園以北、東半部及台中以南低溫則在16到18度，白天各地仍較為舒適、溫暖，東北部及東部高溫22、23度，其他地區23至26度，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著。

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週一離島方面，澎湖晴時多雲，18至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至15度。

關於未來一週的天氣趨勢，天氣風險公司指出，從明天（16）開始到星期四，全台將進入一段明顯回暖的天氣型態。北部高溫可望來到26到28度，中南部甚至可能接近30度，白天會有些微熱感，提醒民眾注意防曬與補充水分。

不過到了星期五，北部地區將受到一波微弱鋒面或東北風增強的影響，雲量增多，局部地區有短暫雨的機會，氣溫也會略微下降。高溫將回落到20度左右，早晚溫差再度擴大。至於週末，也就是3月21日與22日，北部與東部仍有局部短暫雨的可能，天氣較不穩定；中南部則維持多雲到晴，影響較小。整體來說，未來一週前暖後涼，週五開始北部天氣轉變較明顯。

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週一紫外線指數方面，所有縣市皆為「中高量級」。

週一空氣品質方面，環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象署預報，週一白天各地仍較為舒適、溫暖，東北部及東部高溫22、23度，其他地區23至26度。（擷取自中央氣象署網站）

週一紫外線指數方面，所有縣市皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週一空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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