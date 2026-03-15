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    首頁 > 生活

    竹科日常？工程師帶正妹吃飯「又親又摸」 甜蜜對話藏玄機驚到網

    2026/03/15 19:01 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹科工程師帶正妹吃飯「當眾揉捏」，對話內容震驚網友。（情境照）

    竹科工程師帶正妹吃飯「當眾揉捏」，對話內容震驚網友。（情境照）

    一名竹科工程師日前外出用餐時，意外目睹一對情侶在餐廳內親密互動，聽到兩人對話後才驚覺，男方是已婚且有小孩的工程師，而女方則年輕貌美、打扮精緻，經歷此「外遇現場」讓他傻眼發文感嘆：「現在女生的道德感是不是都很低？」貼文曝光後，掀起網友熱議。

    該工程師在網路發文，當時女子在點餐時頻頻親吻男方臉頰、撫摸他的手臂，甚至主動引導男方的手觸碰自己的脖子。他原以為是情侶間的甜蜜互動，沒想到女子撒嬌說：「今天還要值夜班，好累喔～這邊都是工程師耶，大樓蓋得好壯觀喔！」接著又問：「你太太今天晚上幾點下班？你小孩誰去接？」聽到這些話後，他才驚覺男方其實已有家庭，而女子似乎仍與該男有曖昧。

    貼文曝光後，立刻引發網友討論，不少人認為雙方都有責任，「男的道德感也很低吧，明明有老婆還敢偷吃」、「現在很多人道德感都很低」、「如果男工程師不願意，小三也不可能自己黏上去」、「兩個人都有問題」、「竹科日常」。網友認為這段不倫關係中的男女「一樣有錯」，都應該好好反省自己的行為。

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