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    首頁 > 生活

    逾30諾獎得主陸續造訪 杜正勝：台灣實力受國際認可

    2026/03/15 18:57 記者楊綿傑／台北報導
    中研院士杜正勝著作《再訪古代中國》新書，今天舉辦分享會。（記者楊綿傑攝）

    中研院士杜正勝著作《再訪古代中國》新書，今天舉辦分享會。（記者楊綿傑攝）

    由中央研究院、台灣大學等12所學術機構共同推動「台灣橋梁計畫（TAIWAN BRIDGES）」，半年內邀請31位諾貝爾獎得主來台。中研院院士杜正勝今天表示，這代表台灣地位受到國際肯定，學術實力達到一定水準。

    台灣橋梁計畫採取跨校跨域、長期運作的模式，透過公開演講、主題論壇與跨領域討論，建立可累積及可延伸的國際對話平台，成為台灣在全球知識體系中的戰略布局。

    杜正勝著作《再訪古代中國》新書，今天舉辦分享會。對台灣橋樑計畫，他會前受訪表示，這是台灣地位受到國際肯定的明顯證明，「他們都是非常忙的人，來一趟台灣，路途遙遠、花費很多時間，願意這樣做，應該要感謝且引以為傲」。

    杜正勝強調，台灣不要把自己看得太輕，「我們是有能力引起世界的重視」。諾貝爾獎得主們各有其專業，絕對不是來單純社交，任何學術研究者的基本心態都是，覺得來了台灣之後可以有對手、同伴，共同討論交流、追求知識，代表台灣的學術實力有到達一定水準。

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