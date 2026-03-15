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    首頁 > 生活

    安平港「詭船」黑名單列管 航港局：缺失改善前不得離港

    2026/03/15 18:54 記者王俊忠／台南報導
    被列入黑名單的坦尚尼亞籍貨輪隆安號進入台南安平商港泊靠，航港局人員查出有幾項不適航行的缺失，要求該船改善之前不得離港。（記者王俊忠攝）

    被列入黑名單的坦尚尼亞籍貨輪隆安號進入台南安平商港泊靠，航港局人員查出有幾項不適航行的缺失，要求該船改善之前不得離港。（記者王俊忠攝）

    對於國際海事組織列管的可疑船舶，SeaLight在X上發文表示，1艘名為「LONG AN」（隆安號）的貨輪極具威脅且形跡可疑，正停泊在台南安平商港。航港局南部航務中心表示，該船於10日進入安平港，航港局人員於13日登船檢查，查出有幾項不適航的重大缺失，已要求該船改善缺失之前不得離開安平港。

    航港局調查指出，這艘坦尚尼亞籍隆安（英文船名 LONG AN）雜貨船，為東京備忘錄及我國列管的黑名單船旗國船舶，航港局對該等黑名單船旗國船舶均加強港口國的管制檢查，該船MMSI、呼號、船名及IMO號碼與其船上出示的電台執照相符，惟查有幾項船舶不適航的重大缺失，已管制此船出港，目前該船管制泊靠在安平商港9號碼頭，要求在缺失改善之前不得出港。

    航港局強調，會積極推動加強打擊不符合國際公約規範的次標準船舶專案，針對坦尚尼亞等5艘黑名單船籍國船舶，要求至少每2個月執行港口國檢查1次，針對隆安輪雜貨船檢查缺失，航港局將嚴格督導確實改善，以降低次標準船舶對台灣海域的威脅。

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