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    首頁 > 生活

    東部海域規模5.4地震 氣象署：不排除3天內有4.5至5餘震

    2026/03/15 17:39 記者黃宜靜／台北報導
    今天下午4點14分東部近海發生規模5.4地震。（氣象署提供）

    今天下午4點14分東部近海發生規模5.4地震。（氣象署提供）

    地牛晃動！今天下午4點14分東部近海發生規模5.4地震，中央氣象署地震測報中心表示，附近區域經常有地震發生，預估未來3天內仍可能出現規模4.5至5餘震發生。

    中央氣象署觀測顯示，今下午4點14分，東北部近海發生規模5.4地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方49.6公里，即位於東部海域，地震深度23.2公里，宜蘭南澳、宜蘭市、花蓮縣和平最大震度4級；花蓮縣花蓮市、新北市、桃園市等震度2級；台北市、基隆市、新竹市、嘉義市、台中市等震度1級。

    中央氣象署地震測報中心技正甘志文表示，這起地震震央位於台灣東部海域，宜蘭縣政府南南東方49.6公里，深度23.2公里，針對宜蘭縣發布國家級警報，發布時效為14.17秒；花蓮和平、宜蘭南澳震度4級，不過搖晃秒數較短，僅0.2-0.3秒，民眾不用過度驚慌；宜蘭其他地區、花蓮縣、台中市部分地區有到3級震度。

    甘志文說明，這起地震主要是在沖繩海槽區域附近，在菲律賓海板塊隱沒過程中，在島弧後方會因為板塊拉扯、張裂，造成地底「弧後擴張」，進而引發地震。

    甘志文表示，附近區域過去經常有地震發生，預估未來3天內仍可能出現規模4.5至5餘震發生，民眾不用過度緊張，但是也要做好防震準備，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

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