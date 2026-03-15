東北部近海5.4地震 台鐵：3區段減速慢行

今天下午4點14分東北部近海發生規模5.4地震。（氣象署提供）

地牛晃動！今天下午4點14分東北部近海發生規模5.4地震，宜蘭南澳、花蓮和平最大震度4級；台鐵公司表示，東澳=新城間按4級地震規定辦理，新城=鳳林、宜蘭=東澳間則按3級地震規定辦理。

中央氣象署觀測顯示，今下午4點14分，東北部近海發生規模5.4地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方49.6公里，即位於東部海域，地震深度23.2公里，宜蘭南澳、花蓮縣和平最大震度4級，宜蘭縣宜蘭市震度3級，花蓮縣花蓮市、新北市、桃園市等震度2級；台北市、基隆市、新竹市、嘉義市、台中市等震度1級。

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台鐵公司說明，今天下午4點14分宜蘭縣政府南南東方49.6公里，發生芮氏規模5.4地震，南澳、崇德4級，東澳=新城間按4級地震規定辦理；花蓮、和平、和仁、蘇新各3級，新城=鳳林、宜蘭=東澳間按3級地震規定辦理。

其中東澳=新城間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛；至於新城=鳳林、宜蘭=東澳間按3級地震規定辦理，則是指第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，檢視路線後若沒有異狀，第2趟列車起恢復原速度。

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