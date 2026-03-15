「循環經濟」將成明星產業 台北大自資所友會串連人才

台北大學自然資源與環境管理所友會成立，環境部長彭啟明（中），台北大學校長林道通（右三）到場支持。（台北大學自然資源與環境管理所提供）

淨零碳排已成全球趨勢，循環經濟相關行業將成明日之星！環境部長彭啟明昨出席台北大學自然資源與環境管理研究所所友會時指出，淨零碳排很多層面，循環經濟是其中重要面向，如德國已有逾百萬人投入相關產業，在台灣更是就業是場蛋黃區，需才孔急。

台北大學自然資源與環境管理研究所成立33年，已培育出600多位畢業生，為了強化人才培育，並促進良好連結，在經濟部前任部長林聖忠的提議及籌備之下，所友會於今天上午正式成立，並選出首屆所友會理事長，由環境部循環經濟署長賴瑩瑩擔任。

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彭啟明致詞表示，淨零碳排很多層面，包括碳盤查、碳中和、台灣碳定價、氣候變遷調適，在過去1年碰到很多困難但也已有成效。此外，環境部參與的範圍愈來愈大，計有循環經濟、綠色科技、營建土石方的管理。

彭啟明特別提到，賴清德總統曾在環境部議程中二度提到「循環經濟是環境策略更是工作，因為循環經濟是推動產業升級，創造就業，促進社會包容的轉型工具」。

彭啟明說，德國的綠色科技範圍很廣，佔德國GDP9%，年增長率為3.1%，其中循環經濟第一名，就業人口總人數為110萬人；台灣目前有10萬人從事循環經濟，創造1688億元，代表循環經濟是台灣未來就業市場蛋黃區，需才孔急。

台北大學校長林道通表示，現在國家、社會極須自然資源與環境管理人才，台北大學自然資源與環境管理研究所是專業的學術單位，要持續為國家培育永續人才。

賴瑩瑩則表示，台北大學自然資源與環境管理研究所創立之初，師長們即以前瞻眼光，鎖定環境、經濟、能源為核心的發展方向，培育出的600多位畢業生，現在政府機關、學術機構、企業擔任重要工作，努力推動永續中。

台北大學自然資源與環境管理所友會今成立，環境部長彭啟明到場致詞。（台北大學自然資源與環境管理所提供）

台北大學自然資源與環境管理所友會成立，所友到場齊聚一堂。（台北大學自然資源與環境管理所提供）

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